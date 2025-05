OENEO : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2024-2025 STABLE A 305,1 M EUR - UN 4EME TRIMESTRE EN HAUSSE DANS LES 2 DIVISIONS

Chiffre d'AFFAIRES (M € ) 2024-2025 2023-2024 Variation Var a taux de change constants 4 ème trimestre 83,3 80,1 +4,0% +3,8% Dont Bouchage 66,0 64,4 +2,6% +2,6% Dont Elevage 17,3 15,7 +9,5% +8,5% 12 MOIS 305,1 305,7 -0,2% -0,2% Dont Bouchage 222,5 211,6 +5,2% +5,1% Dont Elevage 82,6 94,1 -12,3% -12,3%

Le Groupe Oeneo réalise un bon 4 ème trimestre avec un chiffre d'affaires de 83,3 M€ en hausse de +3,8% à taux de change constants, malgré une conjoncture toujours incertaine. Les deux divisions contribuent à la croissance. Le Bouchage maintient une bonne dynamique grâce aux bouchons Diam. L'Elevage renoue avec la croissance grâce à un effet de base favorable sur ce trimestre lié à l'internalisation de la distribution des « bois œnologiques », qui avait ponctuellement impacté le chiffre d'affaires au 4 ème trimestre de l'exercice précédent.

Cette bonne performance permet au Groupe de rattraper son retard et de clôturer l'exercice 2024-2025 avec un chiffre d'affaires de 305,1 M€, soit un niveau quasi équivalent à celui de l'exercice précèdent.

Avec ce niveau d'activité et la gestion rigoureuse de ses charges, le Groupe devrait générer une marge opérationnelle courante supérieure à celle de l'exercice précèdent (pour rappel 14,0%), confirmant la solidité du modèle économique dans un contexte défavorable.

Commentaires du CA 2024-2025 par Division

BOUCHAGE : Chiffre d'affaires annuel en croissance de 5,2%

La Division délivre un chiffre d'affaires de 222,5 M€, en hausse de +5,2%. Le Groupe continue de gagner des parts de marché, porté par les ventes de la gamme Diam qui progressent de plus de 8% sur l'année. Ces ventes bénéficient à la fois d'effets volume et prix grâce au mix produit orienté haut de gamme.

La croissance des ventes de bouchons Diam s'observe dans toutes les zones géographiques, avec des commandes significatives dans les principales régions vitivinicoles du monde et une activité commerciale restée très solide en France.

Au global, malgré un environnement de marché peu favorable et le recul anticipé des autres bouchons technologiques, la division a de nouveau franchi le cap des 2 milliards de bouchons en liège vendus.

Cette bonne performance commerciale, couplée à une amélioration de ses rendements matière, devrait permettre à la division Bouchage de générer une marge opérationnelle courante de plus de 20% du chiffre d'affaires.

ELEVAGE : Le 4 ème trimestre atténue le recul sur l'année

La Division Elevage enregistre un chiffre d'affaires en croissance de +9,5% au 4 ème trimestre, soutenu par une meilleure résistance des ventes de fûts, quasi stables sur la période et par l'effet de base très positif sur les « bois œnologiques ». Une correction de -2,2 M€ de chiffre d'affaires avait été enregistrée au 4 ème trimestre 2023-2024, après la décision d'internaliser la distribution et de reprendre les stocks du distributeur.

Cette hausse limite le recul d'activité à -12,3% sur l'ensemble de l'exercice, reflétant la faiblesse historique des vendanges dans les principales zones de production.

En cumul, les ventes de fûts et les activités de services sont particulièrement impactées par la faible demande. L'activité grands contenants réalise en revanche une belle année, fort de succès commerciaux auprès d'une clientèle diversifiée. L'activité « bois œnologiques » est stable, l'augmentation des ventes en propre aux Etats-Unis ayant compensé le retard du début de l'exercice. L'activé « négoce de bois », désormais marginale, ne représente plus que 1,1 M€ de chiffre d'affaires (vs 2,4 M€ en 2023-2024).

Le recul d'activité et le mix produit moins favorable pèseront mécaniquement sur la rentabilité opérationnelle courante comme au premier semestre. Elle devrait s'établir ainsi à un niveau historiquement bas, entre 4% et 5% du chiffre d'affaires.

Pour l'exercice 2025-2026, le Groupe Oeneo reste prudent dans un marché du vin dont l'imprévisibilité, déjà marquée, est amplifiée par les mesures tarifaires douanières américaines.

Le groupe Oeneo publiera le 12 juin 2025 ses resultats annuels de l'exercice 2024-2025

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 48 17 25 29 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Fatou-Kiné N'Diaye

Presse – Media

+33 (0) 1 53 67 36 34