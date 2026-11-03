OENEO : CHIFFRE D'AFFAIRES 1ER SEMESTRE : 133,1 M EUR - UNE ACTIVITÉ TOUJOURS FREINÉE PAR LES DIFFICULTÉS DU SECTEUR

Chiffre d'affaires (M € ) 2026-2027 2025-2026 Variation Var a perimetre et taux de change constants 2 ème Trimestre 66,7 70,5 -5,3% -9,6% Dont Bouchage 45,4 45,7 -0,6% -5,3% Dont Elevage 21,3 24,8 -13,9% -17,5% 1 er Semestre 133,1 140,3 -5,1% -7,2% Dont Bouchage 102,1 103,4 -1,3% -3,3% Dont Elevage 31,0 36,8 -15,8% -17,6%

Dans un contexte toujours difficile pour le marché des vins et spiritueux, le Groupe Oeneo réalise un chiffre d'affaires semestriel de 133,1 M€, limitant le recul à -5,1% ( -7,2% à taux de change et périmètre constants), dans une tendance similaire à celle du 1 er trimestre.

Il a notamment bénéficié des premières contributions des sociétés récemment acquises Altasur (6 mois) [1] et Lamouroux (1 mois) [2] qui ont généré un chiffre d'affaires cumulé additionnel de 3,0 M€ sur la période.

La Division Bouchage limite le recul de son chiffre d'affaires à -1,3% sur le semestre (-3,3% à périmètre et taux de change constant). La Division Elevage, directement impactée par la baisse des volumes produits, et pénalisée par la faiblesse des commandes des viticulteurs et des producteurs de spiritueux, affiche une bonne résilience dans son secteur en multipliant ses initiatives de diversification.

Le manque d'activité de la Division Elevage pèsera mécaniquement sur la rentabilité opérationnelle courante du Groupe, qui devrait être légèrement supérieure à 11,0% sur ce semestre, contre 14,0 % sur la même période de l'exercice précédent.

En l'absence de visibilité sur la reprise du marché, le Groupe poursuit ses actions d'optimisation des coûts, sa politique d'innovation et de gestion rigoureuse de sa trésorerie.

Commentaires d'activité par Division

BOUCHAGE : rÉsistance de l'activitÉ DANS UN MARCHE SOUS PRESSION

Au 2 ème trimestre, le chiffre d'affaires de la Division Bouchage reste quasi stable à 45,4 M€ par rapport à l'année précédente. La contribution du distributeur sud-américain Altasur (+2,2 M€) et la bonne tenue du mix produit compensent le recul des volumes notamment aux Etats-Unis, en France et en Océanie.

Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires atteint 102,1 M€, contre 103,4 M€ un an plus tôt, soit un recul limité à -1,3 % en données publiées, et -3,3 % à périmètre et taux de change constants.

Les évolutions restent contrastées selon les marchés. Les ventes progressent en Europe, soutenues par des gains commerciaux en Italie et dans une moindre mesure en Espagne ainsi que par la fidélité des clients. Les segments milieu/haut de gamme résistent en Italie et en Allemagne, compensant la baisse, liée aux conditions climatiques et économiques, dans le bordelais et aux Etats-unis.

Dans ces conditions de marché, la Division maintient ses priorités : poursuite de son développement commercial, préservation de sa rentabilité et maitrise renforcée de l'ensemble de ses coûts de fonctionnement.

ÉLEVAGE : activité en baisse dans un marché qui s'ajuste

La Division Élevage reste pénalisée par la situation économique du secteur et les faibles récoltes 2026 qui freinent les investissements des viticulteurs partout dans le monde. Au 2 ème trimestre, son chiffre d'affaires s'établit à 21,3 M€, en recul de -13,9 % en données publiées et de -17,5 % à périmètre et taux de change constants.

Le chiffre d'affaires semestriel atteint 31,0 M€, contre 36,8 M€ un an plus tôt, en recul de -15,8 % (-17,6% à périmètre et taux de change constants). Les sociétés Altasur et Lamouroux (expert de la thermorégulation vinicole), récemment acquises, contribuent à hauteur de 0,8 M€ au chiffre d'affaires sur la période.

Le recul de l'activité touche les principales zones géographiques, les marchés et segments en croissance ne suffisant pas à compenser les effets de correction principalement observés en France (Cognac) et aux USA. Les ventes de tonneaux et foudres sont tout particulièrement affectées par le report des projets d'investissements, notamment chez les producteurs de spiritueux. Les activités de futaille et les solutions boisées alternatives restent également en baisse. Toutefois, les activités de services progressent légèrement, confirmant la pertinence de l'offre de Vivelys, en particulier pour les marchés des boissons avec et sans alcool.

Dans ce contexte toujours difficile, la Division continue d'adapter son organisation et de réduire ses coûts pour abaisser son point d'équilibre opérationnel. Sur le plan commercial, le Groupe, face à la complexité du marché, élargit son offre de produits et poursuit son travail d'innovation et de diversification

Le groupe Oeneo publiera ses résultats semestriels 2026-2027 le 3 décembre 2026 après bourse

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

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[1] Consolidée depuis le 1 er avril 2026

[2] Consolidée depuis le 1 er septembre 2026