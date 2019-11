OENEO : BONNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE AU PREMIER SEMESTRE : +9,5% - CONTRIBUTION ACTIVE DES DEUX DIVISIONS

Chiffre d'AFFAIRES (M€) 2019-2020 2018-2019* Variation Var a perimetre et change constant 2ème trimestre 74,7 70,0 +6,7% +6,4% Dont Bouchage 42,5 37,9 +12,1% +12,3% Dont Elevage 32,2 32,1 +0,3% -0,6% 1ER SEMESTRE 143,0 130,6 +9,5% +9,4% Dont Bouchage 92,1 83,1 +10,9% +11,1% Dont Elevage 50,9 47,5 +7,2% +6,4%

L'activité de la filiale portugaise SA Sobrinho (achat-revente de liège et dérivés), était classée en activité abandonnée conformément à la norme IFRS 5. Après décision de conserver cette activité, son chiffre d'affaire a été réintégré sur les périodes comparatives 2018-2019 (0,3 M€ de ventes sur le 2ème trimestre et 0,6 M€ sur le 1er semestre).

Le Groupe a réalisé un 1er semestre 2019-2020 solide, avec un chiffre d'affaires de 143,0 M€, en hausse de +9,5% (+9,4% à périmètre et à taux de change constants).

La Division Bouchage confirme sur le semestre sa bonne dynamique avec une croissance à deux chiffres (+10,9%), accélérée par un très bon deuxième trimestre avec des ventes Diam toujours très bien orientées. La Division Elevage réalise également un bon premier semestre, avec une croissance solide de +7,2% sur la période.

La croissance enregistrée et l'optimisation des processus de production permettront une meilleure absorption des coûts toujours élevés des matières premières consommées (notamment du liège). Conformément à ses attentes, le Groupe table ainsi sur une marge opérationnelle courante semestrielle en progrès par rapport au 1er semestre 2018-2019.

commentaires par Division

BOUCHAGE : LA CROISSANCE SE POURSUIT SUR UN RYTHME TRES DYNAMIQUE

La croissance est restée particulièrement dynamique au 2ème trimestre avec une croissance de 12,1% qui porte la croissance semestrielle à près de 11%. Elle continue d'être tirée par le succès commercial mondial des bouchons Diam qui se renforce trimestre après trimestre.

Cette performance s'appuie principalement sur une nouvelle progression significative des volumes vendus et elle est amplifiée par un effet prix favorable. Cet effet s'appuie sur un mix produit plus orienté vers le milieu/haut de gamme et sur l'impact plein de l'augmentation des tarifs réalisée pendant l'exercice 2018-2019.

Les 3 principales zones commerciales du Groupe (France, Europe, Etats-Unis) contribuent activement à cette croissance dynamique, bénéficiant de la forte fidélisation des clients et de la montée en puissance régulières des nouveaux comptes.

En intégrant les autres bouchons technologiques qui complètent l'offre du Groupe, la Division a commercialisé sur la période près de 1,15 milliard de bouchons en liège, renforçant ainsi ses parts de marché.

Sur ce premier semestre, la performance opérationnelle de la Division bénéficiera de l'amélioration du mix produit et des optimisations des coûts liées au plan Opticork. La détente progressive du prix du liège qui semble se confirmer sur les derniers achats stockés bénéficiera aux performances des prochains semestres.

ELEVAGE : SOLIDE PERFORMANCE COMMERCIALE AU PREMIER SEMESTRE

La division Elevage affiche une progression de son activité de +7,2% (+6,4% à périmètre et change constant) au premier semestre. Les dates de récolte dans les deux hémisphères peuvent basculer d'un trimestre à l'autre et ainsi rendre peu significative la lecture de la performance trimestrielle. Sur cet exercice, la division Elevage a bénéficié d'un effet de base positif sur le premier trimestre et reste en ligne avec son objectif de croissance sur l'exercice.

La croissance semestrielle est satisfaisante car elle est pleinement concentrée sur les activités « core business », en particulier les activités de futailles, les grands contenants et les services. Seule l'activité connexe de ventes de bois à des tiers (CA de 3,4 M€), hébergée en grande partie chez Cenci, est en recul de -0,5 M€ sur la période.

L'activité a été particulièrement dynamique sur le continent américain, notamment aux Etats-Unis et en Argentine confortant les parts de marché régionales du Groupe. En France, la très bonne campagne commerciale dans la région du cognac a tiré la performance.

Le Groupe entend confirmer sa dynamique au second semestre avec l'ambition à moyen terme de se rapprocher progressivement du cap des 100 M€ de chiffre d'affaires pour la Division, en maintenant une performance opérationnelle solide.

Le groupe Oeneo publiera ses resultats semestriels 2019-2020

le 4 decembre 2019 après bourse

.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

