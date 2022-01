OENEO : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 19 260

Solde en espèces : 215 060,80€

Au cours du 2 ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 47058 titres 616990,08€ 790 transactions VENTE 48063 titres 634849,40€ 764 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 20 265

Solde en espèces : 197 201,48€

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 200 000,00€

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires:

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 45 82 99 93 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Anne-Catherine Bonjour

Presse – Media

+33 (0) 1 53 67 36 93

ANNEXES

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 790 47058 616990,08 764 48063 634849,40 01/07/2021 10 833 10545,2 8 837 10661,54 02/07/2021 0 0 0 4 374 4834,51 05/07/2021 4 736 9568,81 8 534 6959,09 06/07/2021 8 1052 13662,43 6 515 6721,83 07/07/2021 1 10 129,4 5 551 7177,71 08/07/2021 13 1012 13063,2 4 110 1435,9 09/07/2021 8 637 8160,61 1 200 2580 12/07/2021 8 618 7844,34 3 244 3106,63 13/07/2021 8 600 7579,32 7 408 5173,44 14/07/2021 8 659 8285,34 9 414 5217,1 15/07/2021 7 568 7072,05 3 64 801,12 16/07/2021 5 196 2425,5 9 483 6039,63 19/07/2021 11 607 7449,65 3 100 1238 20/07/2021 3 484 5841,2 3 257 3115,82 21/07/2021 8 359 4327,78 6 614 7438,43 22/07/2021 3 234 2846,47 8 425 5191,5 23/07/2021 2 303 3735,02 7 340 4216,2 26/07/2021 6 646 7888,24 5 626 7699,74 27/07/2021 2 21 257,88 6 417 5165,71 28/07/2021 7 653 8034,19 8 911 11273,99 29/07/2021 3 217 2699,13 7 321 3996,93 30/07/2021 0 0 0 16 867 10984,63 02/08/2021 6 550 7147,53 7 438 5799,12 03/08/2021 1 100 1300 0 0 0 04/08/2021 1 13 167,7 5 1050 13650 05/08/2021 3 109 1413,46 5 150 1950 06/08/2021 4 198 2574 6 431 5631,19 09/08/2021 3 270 3537 8 676 8935,77 10/08/2021 10 1144 14983,54 3 227 3005,03 11/08/2021 0 0 0 7 457 6037,2 12/08/2021 6 152 2018,16 3 93 1239,14 13/08/2021 6 212 2815,68 2 106 1414,04 16/08/2021 0 429 5670,78 0 108 1430,44 17/08/2021 6 118 1557,58 3 122 1612,84 18/08/2021 15 419 5518,73 3 190 2504,5 19/08/2021 24 1453 18734,4 1 75 969 20/08/2021 0 0 0 8 310 4013,79 23/08/2021 5 77 1009,68 7 778 10259,8 24/08/2021 8 144 1904,98 3 271 3597,96 25/08/2021 11 208 2756,12 0 0 0 26/08/2021 2 200 2648 6 208 2756,69 27/08/2021 3 200 2648 9 350 4651,99 30/08/2021 8 310 4127,65 4 163 2178,63 31/08/2021 2 50 665 0 0 0 01/09/2021 2 600 7956 3 151 2012,38 02/09/2021 0 265 3515,6 0 389 5218,51 03/09/2021 0 0 0 13 499 6643,29 06/09/2021 2 202 2690,64 10 176 2351,36 07/09/2021 0 18 239,76 0 404 5399,26 08/09/2021 7 445 5926,11 15 1181 15888,94 09/09/2021 7 490 6595,79 8 528 7151,76 10/09/2021 10 739 9952,11 0 0 0 13/09/2021 14 527 7033,34 3 88 1179,48 14/09/2021 2 15 198,9 3 144 1918,08 15/09/2021 11 273 3634,39 10 489 6547,81 16/09/2021 6 397 5284,39 4 236 3152,63 17/09/2021 2 29 386,28 10 361 4826,39 20/09/2021 10 453 6016,7 1 21 281,4 21/09/2021 8 204 2681,36 5 313 4142,87 22/09/2021 8 496 6545,22 17 678 9032,18 23/09/2021 5 328 4354,23 6 434 5802,41 24/09/2021 2 15 199,8 3 38 505,04 27/09/2021 3 191 2544,14 6 478 6415,76 28/09/2021 12 382 5073,88 0 0 0 29/09/2021 6 399 5253,47 5 271 3582,21 30/09/2021 4 218 2891,07 4 508 6746,24 01/10/2021 8 248 3286,6 5 221 2934,88 04/10/2021 14 912 12049,16 2 270 3566,59 05/10/2021 5 447 5773,05 9 580 7551,25 06/10/2021 2 92 1208,88 2 75 988,5 07/10/2021 0 0 0 5 187 2475,69 08/10/2021 2 56 744,8 14 504 6747 11/10/2021 7 193 2580,74 7 660 8877,73 12/10/2021 0 531 7121,56 0 0 0 13/10/2021 20 1235 16163,43 2 100 1315 14/10/2021 3 200 2644,08 16 772 10255,02 15/10/2021 0 0 0 9 371 4954,56 18/10/2021 9 318 4239,89 3 45 602,1 19/10/2021 9 314 4198,05 4 257 3446,24 20/10/2021 15 671 8958,25 7 256 3424,67 21/10/2021 3 91 1213,18 14 906 12167,13 22/10/2021 7 121 1628,66 4 150 2022 25/10/2021 11 909 12133,88 8 418 5589,16 26/10/2021 2 12 158,88 17 358 4791,33 27/10/2021 2 64 860,16 10 327 4403,97 28/10/2021 0 105 1415,3 0 691 9326,15 29/10/2021 0 311 4179,25 0 43 579,64 01/11/2021 11 301 4052,75 0 0 0 02/11/2021 2 117 1570,14 2 128 1720,32 03/11/2021 8 376 5035,99 1 12 160,8 04/11/2021 5 275 3672,41 4 91 1218,88 05/11/2021 10 292 3881,64 6 169 2254,71 08/11/2021 7 229 3050,69 5 275 3669,49 09/11/2021 4 92 1229,12 3 460 6164 10/11/2021 8 127 1696,72 3 475 6365 11/11/2021 0 250 3342 0 339 4550,09 12/11/2021 5 229 3084,84 0 0 0 15/11/2021 2 121 1628,66 1 57 768,36 16/11/2021 5 538 7223,35 1 50 673 17/11/2021 11 551 7349,84 3 25 334,5 18/11/2021 7 354 4713,19 0 0 0 19/11/2021 0 284 3777,2 0 123 1640,86 22/11/2021 4 226 2996,76 3 219 2914,85 23/11/2021 24 1337 17469,38 11 1226 16348,96 24/11/2021 8 349 4537 0 0 0 25/11/2021 14 817 10510,13 3 174 2248,52 26/11/2021 6 568 7307,72 15 962 12453,96 29/11/2021 11 486 6183,18 12 1367 17886,37 30/11/2021 6 497 6448,38 10 183 2415,6 01/12/2021 1 10 131,8 21 831 11051,39 02/12/2021 0 0 0 27 1355 18359,03 03/12/2021 9 615 8319,04 8 634 8654,48 06/12/2021 18 826 11262,01 12 778 10789,54 07/12/2021 9 485 6561,32 0 0 0 08/12/2021 4 84 1129,52 22 452 6096,94 09/12/2021 4 30 408,6 7 445 6092,45 10/12/2021 13 294 4027,27 1 200 2752 13/12/2021 6 936 12669,6 0 0 0 14/12/2021 2 304 4112,33 4 570 7793,9 15/12/2021 11 470 6325,92 1 98 1317,12 16/12/2021 0 0 0 11 600 8071,98 17/12/2021 0 701 9333,67 0 0 0 20/12/2021 13 696 9123,79 12 868 11552,56 21/12/2021 0 508 6818,93 0 250 3375 22/12/2021 5 94 1257,28 13 761 10264,22 23/12/2021 16 716 9567,26 18 1015 13692,76 24/12/2021 2 102 1372,92 3 111 1496,34 27/12/2021 7 209 2829 6 352 4778,19 28/12/2021 11 609 8220,83 5 292 3949,53 29/12/2021 11 521 7051,11 12 624 8475,67 30/12/2021 0 114 1548,48 0 505 6903,35 31/12/2021 1 1 13,58 8 594 8111,49

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x5hxY5ttY26dmXJsYZ5rb2Frb21llWCdZmmYl2Nxl56aa2lpmGaVmZaXZnBjmm5m

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72590-cp-oeneo-bilan-semestriel-janvier-2022.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com