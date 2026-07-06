OENEO : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, jusqu'au 31 mars 2026 puis à la Société ODDO depuis, les moyens suivants figuraient au 30 juin 2026 au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 21 783

Solde en espèces : 188 163,75 €

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT 17 760 titres 161 816,59 € 533 transactions VENTE 20 319 titres 184 973,45 € 464 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 24 342

Solde en espèces : 165 007,02 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité avec Gilbert Dupont les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 200 000,00 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité avec ODDO le 1 er avril 2026 les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 22 747

Solde en espèces : 179 946,25 €

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 48 17 25 29 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Fatou-Kiné N'Diaye

Presse – Media

+33 (0) 1 53 67 36 34 /

Annexes

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 533 17 760 161 816,59 464 20 319 184 973,45 02/01/2026 5 164 1 517,10 3 54 500,46 05/01/2026 4 242 2 239,15 5 199 1 850,70 06/01/2026 3 150 1 386,00 4 120 1 109,20 07/01/2026 7 100 924,00 3 30 277,80 08/01/2026 3 100 924,00 1 25 231,50 09/01/2026 3 150 1 386,00 2 125 1 155,50 12/01/2026 9 572 5 271,78 4 175 1 627,50 13/01/2026 16 258 2 367,69 0 0 0,00 14/01/2026 0 0 0,00 6 323 2 985,39 15/01/2026 18 241 2 219,85 6 257 2 377,61 16/01/2026 2 45 414,00 2 140 1 293,60 19/01/2026 3 40 368,80 8 391 3 613,23 20/01/2026 2 50 462,00 2 54 500,04 21/01/2026 5 117 1 081,68 0 0 0,00 22/01/2026 3 9 83,16 2 59 546,34 23/01/2026 5 116 1 071,84 0 0 0,00 26/01/2026 9 362 3 322,04 0 0 0,00 27/01/2026 4 111 1 010,38 4 190 1 732,71 28/01/2026 4 80 736,00 5 475 4 373,52 29/01/2026 1 20 184,00 5 300 2 768,01 30/01/2026 2 85 785,40 2 155 1 432,74 02/02/2026 3 200 1 848,00 1 23 212,98 03/02/2026 3 10 92,60 3 100 924,00 04/02/2026 6 159 1 469,45 0 0 0,00 05/02/2026 3 194 1 791,47 1 200 1 848,00 06/02/2026 1 100 924,00 0 0 0,00 09/02/2026 2 50 462,00 0 0 0,00 10/02/2026 3 90 831,60 1 19 175,94 11/02/2026 2 160 1 478,40 2 42 388,92 12/02/2026 10 263 2 420,78 1 28 259,28 13/02/2026 11 385 3 485,06 0 0 0,00 16/02/2026 9 245 2 188,90 11 300 2 711,07 17/02/2026 2 40 367,20 12 875 7 939,31 18/02/2026 0 0 0,00 4 299 2 757,11 19/02/2026 3 115 1 062,60 1 150 1 386,00 20/02/2026 1 50 462,00 1 128 1 182,72 23/02/2026 6 225 2 070,50 0 0 0,00 24/02/2026 1 60 550,80 3 41 377,20 25/02/2026 13 338 3 093,61 2 67 615,48 26/02/2026 1 49 452,76 5 308 2 836,50 27/02/2026 12 428 3 918,21 2 124 1 146,24 02/03/2026 1 100 924,00 2 116 1 072,16 03/03/2026 2 238 2 198,36 4 222 2 051,72 04/03/2026 5 97 898,72 4 981 9 123,30 05/03/2026 3 120 1 109,20 1 38 351,88 06/03/2026 3 215 1 982,30 3 200 1 848,78 09/03/2026 2 25 231,00 3 119 1 099,94 10/03/2026 1 25 231,00 3 43 398,18 11/03/2026 2 100 924,00 5 183 1 692,59 12/03/2026 1 50 462,00 7 238 2 201,45 13/03/2026 3 105 970,20 2 29 268,54 16/03/2026 5 140 1 293,60 2 48 444,48 17/03/2026 1 20 184,80 5 112 1 037,12 18/03/2026 1 100 924,00 46 209 1 933,33 19/03/2026 3 25 231,00 3 29 268,54 20/03/2026 0 0 0,00 5 655 6 053,31 23/03/2026 4 90 831,60 3 70 648,20 24/03/2026 0 0 0,00 10 485 4 507,20 25/03/2026 4 142 1 328,62 0 0 0,00 26/03/2026 7 252 2 344,31 8 304 2 854,20 27/03/2026 3 47 440,42 3 166 1 558,41 30/03/2026 6 51 478,38 3 50 470,00 31/03/2026 13 434 4 035,77 1 71 667,40 01/04/2026 0 0 0,00 7 225 2 101,50 02/04/2026 6 76 712,90 2 32 300,80 07/04/2026 3 182 1 685,76 2 44 413,60 08/04/2026 2 44 412,76 2 76 714,42 09/04/2026 5 151 1 419,42 3 71 668,82 10/04/2026 30 289 2 716,62 6 81 763,02 13/04/2026 4 88 830,24 4 225 2 124,00 14/04/2026 1 1 9,40 3 49 464,44 15/04/2026 1 1 9,42 2 28 264,84 16/04/2026 2 57 535,80 0 0 0,00 17/04/2026 4 169 1 591,98 3 42 397,28 20/04/2026 4 225 2 115,00 1 15 141,90 21/04/2026 6 226 2 124,42 2 20 189,16 22/04/2026 7 301 2 800,88 3 56 524,54 23/04/2026 4 160 1 477,56 3 34 316,22 24/04/2026 7 292 2 684,90 2 33 306,16 27/04/2026 2 75 694,50 4 117 1 089,60 28/04/2026 1 21 194,04 3 49 454,72 29/04/2026 8 402 3 652,40 1 1 9,26 30/04/2026 3 104 931,60 3 15 136,22 04/05/2026 0 0 0,00 2 27 245,16 05/05/2026 6 239 2 152,30 2 10 90,78 06/05/2026 8 362 3 265,38 7 114 1 041,12 07/05/2026 2 76 676,56 6 101 911,86 08/05/2026 1 1 9,00 3 17 154,28 11/05/2026 9 226 2 037,08 3 24 217,92 12/05/2026 3 225 1 984,50 0 0 0,00 13/05/2026 1 1 8,84 1 1 8,84 14/05/2026 2 76 671,86 1 1 8,86 15/05/2026 1 48 424,32 0 0 0,00 18/05/2026 3 103 910,58 1 1 8,90 19/05/2026 5 226 1 990,40 4 51 453,90 20/05/2026 1 50 439,00 3 18 158,76 21/05/2026 3 90 790,20 3 65 572,00 22/05/2026 3 76 667,28 2 4 35,18 25/05/2026 6 226 1 981,28 7 3 654 32 082,18 26/05/2026 2 75 658,02 0 0 0,00 27/05/2026 1 1 8,80 10 748 6 582,40 28/05/2026 1 1 8,82 8 903 8 054,90 29/05/2026 1 1 9,00 1 1 9,00 01/06/2026 8 300 2 671,50 8 223 1 999,54 02/06/2026 1 1 8,96 3 17 152,32 03/06/2026 3 84 742,68 4 20 179,20 04/06/2026 3 92 824,32 7 265 2 388,00 05/06/2026 0 0 0,00 7 218 1 972,08 08/06/2026 1 1 9,06 4 44 398,64 09/06/2026 8 376 3 380,42 4 52 471,88 10/06/2026 3 76 681,00 3 39 351,00 11/06/2026 16 751 6 245,28 2 2 17,98 12/06/2026 1 75 675,00 9 450 4 084,50 15/06/2026 10 600 5 361,18 12 600 5 421,00 16/06/2026 7 205 1 863,38 7 226 2 074,64 17/06/2026 5 222 2 020,26 1 43 393,02 18/06/2026 1 1 9,12 1 1 9,12 19/06/2026 6 134 1 214,08 5 77 700,70 22/06/2026 0 0 0,00 4 113 1 030,70 23/06/2026 8 417 3 788,06 3 69 630,66 24/06/2026 5 226 2 052,20 4 226 2 079,20 25/06/2026 2 2 18,24 6 249 2 282,62 26/06/2026 2 75 685,52 2 2 18,34 29/06/2026 7 314 2 875,20 3 77 708,38 30/06/2026 7 292 2 650,22 8 209 1 906,06