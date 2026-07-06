Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* THALES TCFP.PA a annoncé vendredi qu'il prévoyait de comptabiliser au premier semestre 2026 une charge exceptionnelle "et essentiellement non-cash" de 450 millions d'euros à la suite de l'arrêt du programme allemand de six frégates F126.

Le groupe a toutefois confirmé ses objectifs de croissance de revenus et de profitabilité pour 2026 et a revu à la hausse ses objectifs de prises de commandes et de génération de trésorerie pour l'année.

Dans un communiqué distinct publié lundi, Thales a également annoncé la signature d'un accord engageant avec la famille Gorgé pour l'acquisition de sa participation de 35,51% dans EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA en vue d'acquérir l'intégralité du capital par le biais d'une offre publique d'achat obligatoire.

Exail Technologies et SAFRAN SAF.PA avaient annoncé vendredi avoir mis fin aux discussions concernant une éventuelle acquisition du fabricant de drones maritimes par le groupe français de défense.

* AIRBUS AIR.PA s'est fixé un objectif interne de 900 livraisons cette année après avoir livré 89 avions en juin, tout en maintenant inchangées ses prévisions officielles pour l'ensemble de l'année, à savoir 870 livraisons, ont indiqué des sources du secteur.

* CREDIT AGRICOLE CAGR.PA a annoncé vendredi avoir notifié les autorités italiennes et Banco BPM SpA que le groupe avait franchi le seuil de 25% du capital de Banco BPM et qu'il en détenait désormais 29,3%.

* VINCI SGEF.PA a annoncé lundi avoir remporté plusieurs contrats de services routiers dans le Grand Londres.

* EASYJET EZJ.L - La compagnie aérienne britannique à bas coûts a annoncé dimanche avoir accepté une offre publique d'achat améliorée de la société d'investissement américaine Castlelake, qui la valorise à hauteur de 5,5 milliards de livres sterling (6,4 milliards d'euros).

* CONTINENTAL CONG.DE a annoncé samedi un accord pour vendre sa division de plastiques et de caoutchoucs ContiTech au fonds de private equity Lone Star Funds pour quatre milliards d'euros afin de se concentrer sur son coeur de métier, les pneumatiques.

* SECTEUR DE LA DÉFENSE - Le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon ont attribué un contrat de 4,6 milliards de livres sterling (6,14 milliards de dollars) au consortium industriel Edgewing pour la construction du nouvel avion de chasse du programme GCAP, a annoncé vendredi le gouvernement britannique.

Le groupe italien LEONARDO LDOF.MI développe cet avion de chasse de sixième génération en collaboration avec BAE SYSTEMS( AES.L au Royaume-Uni et Mitsubishi Heavy Industries

7011.T au Japon.

* NOVARTIS NOVN.S - Le laboratoire pharmaceutique suisse a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société de biotechnologie britannique Myricx Bio pour un montant pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars (1,31 milliard d'euros), une opération qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

* ITV ITV.L - Le groupe audiovisuel britannique a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue de céder sa division médias et divertissement à Sky, filiale de Comcast CMCSA.O pour un montant de 1,6 milliard de livres sterling (1,86 milliards d'euros).

* BRIDGEPOINT BPTB.L devrait apporter la majeure partie d'un tour de table de 200 millions d'euros destiné à Skello, une entreprise française spécialisée dans les logiciels de gestion des ressources humaines basés sur l'IA, devenant ainsi le principal actionnaire minoritaire de la start-up, a déclaré une source proche du dossier.

* ING INGA.AS - La banque néerlandaise a annoncé lundi l'acquisition d'une participation d'environ 40% dans la banque espagnole Singular Bank auprès de la société de capital-investissement Warburg Pincus, dans le but de développer ses activités de banque privée et de gestion de patrimoine dans ce pays.

* OCADO OCDO.L a annoncé lundi que Tim Steiner resterait directeur général jusqu'au début de l'exercice 2028, date à laquelle l'entreprise britannique compte avoir désigné un successeur, après plusieurs semaines de spéculations concernant sa direction.

* NEXT NXT.L - Le distributeur britannique de vêtements s'apprête à lancer une offre publique d'achat sur la chaîne de grands magasins de luxe Harvey Nichols, a rapporté samedi Sky News.

(Rédigé par Diana Mandia)