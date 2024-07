OENEO : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 24 617

Solde en espèces : 156 946,73 €

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 43 557 titres 477 370,52 € 1028 transactions VENTE 45 020 titres 492 730,66 € 833 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 26 080

Solde en espèces : 141 586,80 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 200 000,00 €

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 48 17 25 29 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Fatou-Kiné N'Diaye

Presse – Media

+33 (0) 1 53 67 36 34

ANNEXES

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 028 43 557 477 370,52 833 45 020 492 730,66 02/01/2024 14 973 12412,65 3 350 4462,5 03/01/2024 8 400 5075 7 273 3477,05 04/01/2024 13 666 8331,55 3 258 3212,1 05/01/2024 9 437 5401,35 2 83 1029,2 08/01/2024 12 445 5483,6 0 0 0 09/01/2024 14 515 6295,8 7 225 2752,5 10/01/2024 9 344 4183,2 2 125 1518,75 11/01/2024 6 130 1579,5 0 0 0 12/01/2024 7 212 2566,1 5 425 5201,25 15/01/2024 4 300 3629 0 0 0 16/01/2024 6 261 3145,05 4 78 939,9 17/01/2024 5 148 1778,3 0 0 0 18/01/2024 23 1815 21051,8 3 318 3746,7 19/01/2024 7 235 2676 11 787 9096,05 22/01/2024 11 1207 14097,45 20 1459 17427 23/01/2024 6 169 1977,3 4 394 4689,3 24/01/2024 8 286 3380,2 9 841 9953,25 25/01/2024 4 30 357 8 719 8605,5 26/01/2024 7 254 3043,8 4 308 3705,15 29/01/2024 18 839 9711,85 3 55 633,5 30/01/2024 6 221 2504,9 14 970 11181,75 31/01/2024 3 37 434,75 10 956 11305,4 01/02/2024 0 0 0 8 344 4081,6 02/02/2024 7 260 3062,5 0 0 0 05/02/2024 17 420 4909 2 126 1480,5 06/02/2024 12 364 4219,7 7 218 2535,65 07/02/2024 19 586 6646,65 0 0 0 08/02/2024 17 1098 11764,35 11 1317 14320,8 09/02/2024 1 1 10,75 11 271 3007,35 12/02/2024 5 126 1408,6 8 231 2596,85 13/02/2024 6 277 3122,6 0 0 0 14/02/2024 10 528 5889,8 6 89 995,05 15/02/2024 9 373 4111,35 6 836 9283,3 16/02/2024 14 435 4763,05 14 901 9938,65 19/02/2024 9 609 6708,5 11 771 8582,7 20/02/2024 3 84 942,8 5 366 4129,55 21/02/2024 11 337 3793,75 0 0 0 22/02/2024 9 372 4148,95 3 59 659,95 23/02/2024 1 50 557,5 4 175 1960 26/02/2024 13 546 6008,1 1 60 660 27/02/2024 3 181 1986,15 8 571 6335,2 28/02/2024 10 464 5188,1 6 451 5089,8 29/02/2024 11 612 6757,25 1 58 649,6 01/03/2024 7 152 1646,3 3 89 975,5 04/03/2024 13 598 6355,8 3 351 3825,9 05/03/2024 6 193 2036,3 9 442 4704,35 06/03/2024 3 150 1590 4 174 1853,1 07/03/2024 10 610 6427,5 3 228 2426,85 08/03/2024 12 524 5469,5 1 20 208 11/03/2024 10 380 3897,4 6 180 1845 12/03/2024 8 282 2860,2 9 277 2810,05 13/03/2024 7 352 3561,1 11 564 5764,65 14/03/2024 6 250 2537,5 5 171 1740,25 15/03/2024 14 492 4923,2 7 351 3523,2 18/03/2024 11 529 5243,18 14 610 6073,6 19/03/2024 8 445 4402,74 10 450 4455 20/03/2024 14 340 3356,6 2 80 794,2 21/03/2024 8 335 3284 4 335 3290,7 22/03/2024 5 125 1233 7 289 2858,78 25/03/2024 7 395 3865,6 4 150 1463,5 26/03/2024 9 253 2452,02 3 220 2140 27/03/2024 25 1229 11554,68 29 1242 11629,8 28/03/2024 3 92 879,2 29 1765 17370,28 02/04/2024 4 236 2510,35 31 1128 12067,7 03/04/2024 1 100 1060 18 648 6976,15 04/04/2024 4 130 1401,65 6 250 2705 05/04/2024 11 723 7729,3 7 532 5709,65 08/04/2024 7 605 6514,75 13 705 7637,4 09/04/2024 13 1077 11414,65 11 517 5518,35 10/04/2024 15 715 7486,5 6 386 4125,8 11/04/2024 8 632 6378,6 8 296 3008,4 12/04/2024 4 263 2640,8 14 654 6657,4 15/04/2024 11 480 4906,5 8 388 3989,85 16/04/2024 18 814 8184,89 7 433 4364,2 17/04/2024 6 171 1718,55 7 172 1737,2 18/04/2024 2 113 1141,3 3 50 507,5 19/04/2024 3 108 1096,2 0 0 0 22/04/2024 6 573 5762,65 6 450 4567,5 23/04/2024 0 0 0 8 260 2660 24/04/2024 3 125 1277,5 2 19 194,75 25/04/2024 1 15 153,75 6 123 1266,9 26/04/2024 12 492 4999,45 4 145 1480 29/04/2024 6 150 1530 7 351 3590,25 30/04/2024 2 100 1020 5 228 2344,65 02/05/2024 6 74 758,5 8 410 4238,5 03/05/2024 2 18 186,75 14 394 4122,45 06/05/2024 9 279 2957,2 12 532 5698 07/05/2024 4 52 561,6 8 255 2754,5 08/05/2024 4 41 442,8 10 225 2448,75 09/05/2024 10 366 3974,4 4 365 3982,5 10/05/2024 6 90 976,5 0 0 0 13/05/2024 4 68 737,8 3 100 1090 14/05/2024 6 321 3498,25 15 973 10711,15 15/05/2024 2 80 883 13 1213 13543,8 16/05/2024 0 0 0 10 723 8506,65 17/05/2024 14 323 3812,85 5 400 4745,9 20/05/2024 1 123 1439,1 0 0 0 21/05/2024 7 315 3639 5 186 2166,9 22/05/2024 5 110 1261 2 285 3293,5 23/05/2024 10 649 7428,1 19 800 9296,25 24/05/2024 2 16 185,6 8 81 943,65 27/05/2024 2 74 860,9 15 710 8420,25 28/05/2024 3 69 823,1 0 0 0 29/05/2024 3 100 1190 6 100 1195 30/05/2024 13 201 2379,25 0 0 0 31/05/2024 8 241 2841,75 4 16 189,6 03/06/2024 26 641 7455,85 5 659 7738,35 04/06/2024 15 638 7289,65 0 0 0 05/06/2024 10 457 5092,6 0 0 0 06/06/2024 13 334 3617,2 2 72 782,3 07/06/2024 3 63 672,95 0 0 0 10/06/2024 5 109 1160,4 8 240 2565 11/06/2024 14 283 2993,2 0 0 0 12/06/2024 10 189 1980,05 3 145 1529,75 13/06/2024 15 567 5822,5 7 382 3947,05 14/06/2024 18 894 8971,61 12 705 7155,2 17/06/2024 3 539 5526,75 21 1387 14524,85 18/06/2024 2 51 540,6 11 310 3293,5 19/06/2024 0 0 0 11 867 9551 20/06/2024 5 120 1326 2 110 1229,5 21/06/2024 9 455 5038 4 128 1440,15 24/06/2024 8 58 642,8 7 460 5152 25/06/2024 9 349 3852,7 2 16 177,65 26/06/2024 18 558 6059,8 1 30 321 27/06/2024 7 215 2293,6 2 125 1333,75 28/06/2024 7 432 4578 3 425 4537,5