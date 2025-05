Oeneo anticipe une marge opérationnelle courante annuelle supérieure à 14%

AOF - EN SAVOIR PLUS

Avec ce niveau d'activité et la gestion rigoureuse de ses charges, le groupe devrait générer une marge opérationnelle courante supérieure à celle de l'exercice précèdent (pour rappel 14%), confirmant la solidité du modèle économique dans un contexte défavorable.

Cette bonne performance permet au groupe de rattraper son retard et de clôturer l'exercice 2024-2025 avec un chiffre d'affaires de 305,1 millions d'euros, soit un niveau quasi équivalent à celui de l'exercice précèdent.

