Oeneo anticipe une hausse de sa marge opérationnelle courante au premier semestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Les efforts de productivité dans chaque activité et l'amélioration du mix de ventes de l'activité Bouchage permettront, à chiffre d'affaires quasi équivalent, d'afficher une rentabilité opérationnelle du groupe en progression par rapport au premier semestre 2023-2024. La marge opérationnelle courante devrait ainsi s'inscrire autour de 15% vs 13,1% sur la même période de l'exercice précédent", explique Oeneo.

Au deuxième trimestre, la croissance de son activité Bouchage est de 7,9% et s'inscrit dans la continuité du premier trimestre. La division enregistre ainsi un chiffre d'affaires semestriel de 107,9 millions d'euros, en hausse de 7,3% par rapport au premier semestre 2023-2024.

(AOF) - Dans un contexte difficile pour le marché des vins et spiritueux, le groupe Oeneo renoue avec la croissance au deuxième trimestre (+1,5%) de son exercice 2024-2025, poursuivant ainsi l'amélioration progressive de la tendance constatée depuis plusieurs trimestres. Son chiffre d'affaires s'élève ainsi à 78,7 millions d'euros. Cette performance permet d’afficher, au premier semestre, un chiffre d’affaires très proche de celui réalisé au cours de l’exercice précédent : 153 millions d'euros contre 154,3 millions d'euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.