Odyssée Techno: introduction sur Euronext Growth Paris

(CercleFinance.com) - Euronext célèbre aujourd'hui l'introduction en Bourse d'Odyssée Technologies sur Euronext Growth à Paris.



Odyssée Technologies est un groupe industriel spécialisé dans l'industrialisation et la production de pièces de mécanique de précision, destiné à des marchés de haute technologie tels que l'aéronautique, la défense, le spatial, l'énergie et l'industrie.



L'introduction en Bourse d'Odyssée Technologies a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation le 13 décembre des 1 615 384 actions composant son capital dont 615 384 nouvelles actions émises dans le cadre d'une Offre Globale, après l'exercice de la clause d'extension.



Le prix de l'offre a été fixé à 13 euros par action. Le titre gagne actuellement près de 27% à Paris.





Valeurs associées ODYSSEE TECHNO 15,55 EUR Euronext Paris +19,62%