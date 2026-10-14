ODIOT SA : Performances financières consolidées d'ODIOT S.A. au 30 juin 2026

Performances financières consolidées d'ODIOT S.A. au 30 juin 2026

Paris, le 14 octobre 2026 à 18:00

ODIOT S.A. (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) présente ses performances financières consolidées au 30 juin 2026.

Le conseil d'administration d'ODIOT S.A. a arrêté le 12 octobre 2026 les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2026. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité du commissaire aux comptes de la société. Le périmètre du groupe est composé d'ODIOT SA, société mère, et d'ODIOT SAS, filiale en intégration globale détenue à 52 %.

Ces comptes consolidés, exprimés en milliers d'euros (K €), font apparaître :

Un chiffre d'affaires de 423 K€, en hausse de 33,86 % par rapport aux comptes semestriels consolidés au 30 juin 2025 (316 K€) ;

Un résultat d'exploitation de - 691 K€, en baisse de 9,51 % par rapport aux comptes semestriels consolidés au 30 juin 2025 (- 631 K€) ;

Un résultat net consolidé de - 869 K€, vs - 286 K€ au 30 juin 2025 ;

Un résultat net part du groupe de - 810 K€, vs - 206 K€ au 30 juin 2025.

La trésorerie nette au 30 juin 2026 s'élève à 117 K€, vs - 71 K€ au 30 juin 2025.

Analyse des performances :

La progression du chiffre d'affaires, de près de 34 % d'une année à l'autre, traduit la montée en puissance de l'activité commerciale de la Maison.

Le résultat d'exploitation reste proche de son niveau de l'an dernier. Il reflète principalement une production stockée inférieure à celle du premier semestre 2025 (123 K€ vs 260 K€), la hausse des charges de personnel (253 K€ vs 193 K€), liée au recrutement de trois équivalents temps plein, ainsi que l'effort engagé en matière de communication (81 K€ vs 9 K€). Ces éléments sont en grande partie compensés par la baisse des achats consommés (863 K€ vs 985 K€).

L'écart constaté sur le résultat net s'explique pour l'essentiel par le résultat financier, qui ressort à - 218 K€ au 30 juin 2026 vs 289 K€ au 30 juin 2025. Le premier semestre 2025 intégrait en effet deux éléments non récurrents :

Une reprise de dépréciation des titres IFA de 2 401 K€ ;

Et la comptabilisation d'un avoir IFA de 2 000 K€.

Neutralisé de cet écart de résultat financier, le résultat net part du groupe ressortirait à - 303 K€ au 30 juin 2026, vs - 206 K€ au 30 juin 2025 : la variation d'une année à l'autre demeure ainsi limitée à - 97 K€.

Les charges d'intérêts s'établissent quant à elles à 88 K€ sur le semestre, vs 112 K€ un an plus tôt.

Le total des capitaux propres consolidés s'établit à 1 093 K€ au 30 juin 2026. La part du groupe redevient positive, à 40 K€ vs - 864 K€ au 31 décembre 2025, sous l'effet de l'augmentation de capital réalisée en février 2026.

Compte tenu des augmentations de capital intervenues depuis la clôture au 30 juin 2026, les capitaux propres part du groupe pro forma s'établissent à 2 385 K€ au 30 septembre 2026.

Principaux évènements du premier semestre 2026 :

Augmentation de capital du 16 février 2026, d'un montant de 2 106 K€, prime d'émission incluse;

Émission, le 9 mars 2026, de 52 650 bons de souscription d'actions, chaque bon donnant le droit de souscrire une action nouvelle au prix de 39,60 €.

Evènements postérieurs à la clôture :

Augmentations de capital des 13 et 17 juillet 2026, pour un montant cumulé de 1 145 K€, prime d'émission incluse ;

Augmentation de capital du 17 septembre 2026 d'un montant de 1 200 K€, prime d'émission incluse, portant le capital social à 333 949 actions ;

Entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir l'intégralité du capital de la maison de haute orfèvrerie Lapparra Orfèvre Argentier.

Perspectives pour le second semestre 2026 :

L'activité du Groupe présente un caractère saisonnier important : historiquement, le niveau d'activité et les résultats du premier semestre sont inférieurs à ceux du second semestre, en raison de la répartition des ventes et des cycles de production sur l'exercice. Les performances enregistrées au 30 juin ne sont donc pas représentatives de celles attendues sur l'ensemble de l'exercice.

La Maison poursuit le renforcement de ses fonds propres, l'acquisition de nouvelles marques ainsi que le transfert de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris. Le Groupe bénéficie par ailleurs d'une lettre de soutien de son actionnaire de référence portant sur le financement de ses besoins courants au cours des douze prochains mois.

A propos d'ODIOT S.A.

Odiot S.A. est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée il y a 336 ans, en 1690. Figure majeure des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, ODIOT est depuis lors le fournisseur des Empereurs et des Familles Royales - un héritage que la Maison perpétue aujourd'hui. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, elle crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, dans une tradition d'excellence. ODIOT S.A. détient également les Maisons Biennais (1791), Tétard Frères (1880) et Rouge Pullon (1945), renforçant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont distinguées Entreprise du Patrimoine Vivant® par le ministre de l'Économie.

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