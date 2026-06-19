ODIOT SA : ODIOT SA réunit son Club des Mécènes-Investisseurs à l'Hôtel de Bourrienne

ODIOT SA réunit son Club des Mécènes-Investisseurs

à l'Hôtel de Bourrienne

Paris, le 19 juin 2026 à 18:00

ODIOT S.A. (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) a organisé le 3 juin 2026, à l'Hôtel de Bourrienne, son rendez-vous trimestriel du Club des Mécènes-Investisseurs, en présence des membres du Club et des membres du Conseil d'administration de la Société.

Un lieu chargé d'histoire napoléonienne

Hôtel particulier du XVIII? siècle niché au 58 rue d'Hauteville, dans le 10? arrondissement de Paris, l'Hôtel de Bourrienne doit son nom à Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne, ami d'enfance et secrétaire particulier de Napoléon Bonaparte, qui en fit l'acquisition en 1801. Classé Monument Historique depuis 1927, l'hôtel conserve des décors Directoire d'une grande rareté et incarne l'effervescence artistique de cette période.

Le choix de ce lieu résonne naturellement avec l'histoire de la Maison ODIOT, dont l'âge d'or coïncide avec l'épopée impériale, et avec celle de BIENNAIS, tabletier et orfèvre attitré de l'Empereur.

Une soirée entre patrimoine, transmission et stratégie

La soirée a été ouverte par Monsieur Gilles-Emmanuel Trutat , Président-Directeur Général d'ODIOT SA, qui a présenté aux membres du Club l'actualité de la Société ainsi que les nouveaux membres du Conseil d'administration, dont la nomination a été approuvée lors de l'assemblée générale mixte du 3 juin 2026.

Les invités ont ensuite eu le plaisir d'être accueillis par Madame Carine Beigbeder , CEO de Bourrienne Paris X , qui a partagé avec passion l'histoire de l'Hôtel de Bourrienne, de ses illustres occupants et de sa remarquable restauration menée depuis son acquisition en 2015 par Monsieur Charles Beigbeder et elle-même. ODIOT SA les remercie chaleureusement pour leur accueil dans ce lieu d'exception.

La soirée s'est poursuivie par une conférence de Monsieur Thierry de Lachaise, expert en orfèvrerie chez Artcurial, consacrée à « Odiot et Biennais, deux destins parallèles » : un éclairage passionnant sur l'histoire croisée de ces deux maisons d'orfèvrerie majeures du Premier Empire, leur héritage artistique et leurs créations emblématiques, aujourd'hui toutes deux marques de ODIOT SA.

Enfin , SAR le Prince Joachim Murat, nouveau membre du Conseil d'administration d'ODIOT SA, a présenté son dernier ouvrage, Napoléon III, l'incompris (Éditions Odile Jacob), co-écrit avec l'économiste Olivier Pastré. Ce livre propose une relecture documentée du règne de Napoléon III, figure longtemps méconnue dont les réformes ont fait entrer la France dans la modernité. Une séance de dédicace a été offerte aux membres du Club à l'issue de la présentation.

Un rendez-vous trimestriel

Après la soirée organisée à la Tour Eiffel le 18 février 2026, cet événement constitue le deuxième rendez-vous trimestriel du Club des Mécènes-Investisseurs. À travers ce Club, ODIOT SA permet à ses actionnaires de vivre des expériences exclusives, dans des lieux en résonance avec le patrimoine français et l'histoire de la Maison. Le troisième rendez-vous sera annoncé prochainement.

A propos d'ODIOT S.A.

Odiot SA est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en

1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de

l'Empereur Napoléon Ier. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces

d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat

d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT SA détient également les marques Tétard Frères

(1880), Biennais (1791 et Rouge Pullon (1945), complétant son positionnement dans les métiers de la haute

orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Relations investisseurs : investors@odiotholding.com

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