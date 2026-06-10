ODIOT SA : ODIOT S.A annonce le maintien de la recommandation Achat d'AlphaValue avec un prix cible de 40 EUR par action

ODIOT S.A annonce le maintien de la recommandation Achat d'AlphaValue avec un prix cible de 40 € par action

Paris, le 10 juin 2026 à 8h30

ODIOT S.A. (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) informe le marché de la publication d'une étude financière actualisée produite par AlphaValue, cabinet d'analyse financière paneuropéen spécialisé dans l'analyse des sociétés cotées.

Confirmation de la recommandation Achat

Dans son analyse du 9 juin 2026, AlphaValue maintient sa recommandation Achat sur l'action Odiot, avec un prix cible de 40 € par action, représentant un potentiel de hausse de 29,1 % par rapport au cours de l'action au moment de la publication de l'analyse.

Un positionnement concurrentiel unique dans l'orfèvrerie ultra-luxe

L'étude souligne ce qui rend Odiot irremplaçable sur le marché mondial du luxe. La maison dispose d'un fond patrimonial de 3 500 dessins, moules et matrices uniques ; des actifs dont AlphaValue estime le coût de reconstitution entre 35 et 40 millions d'euros. La concurrence directe dans le segment de l'orfèvrerie ultra-luxe est identifiée comme particulièrement rare à l'échelle mondiale.

La capacité de production : principal levier de croissance

Le défi d'Odiot est de produire suffisamment pour répondre à une demande qui excède en permanence la capacité de production des ateliers.

Sous la conduite de la nouvelle direction, une refondation industrielle complète est engagée : recrutement d'orfèvres supplémentaires (objectif 15+), acquisition de machines de soudure laser et modernisation des équipements de traitement des métaux précieux. Une augmentation de capital de 3.8 millions d'euros est en cours afin de financer cette expansion et d'aligner les capacités de production sur la demande existante.

Des perspectives financières solides pour 2026-2028

Sur le plan financier, l'étude prévoit une accélération soutenue du chiffre d'affaires, de 2.35 millions d'euros en 2026 à 3.85 millions d'euros en 2027, puis 5,75 millions d'euros en 2028. Cette croissance devrait s'accompagner d'une amélioration significative de la rentabilité : la société devrait être bénéficiaire dès 2026, avec une marge opérationnelle récurrente supérieure à 26 %. Ces projections reposent sur la résorption progressive du carnet de commandes au fur et à mesure de la montée en capacité des ateliers.

Sur le plan de la valorisation, l'analyse d'AlphaValue — fondée sur plusieurs approches complémentaires, dont l'actualisation des flux de trésorerie futurs et une évaluation des actifs du groupe — fait ressortir des niveaux de valeur nettement supérieurs au cours actuel de l'action.

L'étude met par ailleurs en lumière la valeur potentielle des actifs patrimoniaux du groupe, estimée entre 30 et 50 millions d'euros dans une optique de cession industrielle.

Odiot travaille également sur un transfert vers Euronext Growth, qui lui permettrait d'élargir sa base actionnariale et de renforcer sa capacité de financement à long terme.

L'étude complète est disponible sur le site de la société www.odiotholding.com , dans la rubrique «Actualités ».

A propos d'ODIOT S.A.

Odiot SA est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en 1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon Ier. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT SA détient également les marques Tétard Frères (1880), Biennais (1791 et Rouge Pullon (1945), complétant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : press@odiotholding.com

ODIOT SA – Euronext Access <R0014010DV3> MLODT www.odiotholding.com