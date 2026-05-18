ODIOT SA : GreenSome Finance maintient sa recommandation " Achat " pour ODIOT SA et confirme son objectif de cours à 60 EUR

GreenSome Finance maintient sa recommandation « Achat » pour ODIOT SA et confirme son objectif de cours à 60 €

Paris le 18 mai 2026 à 18:00

ODIOT SA (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) informe le marché de la publication d'une nouvelle étude financière réalisée par GreenSome Finance, cabinet indépendant de recherche spécialisé dans l'analyse des sociétés cotées.

Cette publication intervient à la suite de la communication des résultats annuels 2025 de la Société, exercice qui marque la fin de la restructuration financière et les premiers résultats tangibles de la relance initiée en 2024.

Maintien de la recommandation Achat

Dans son étude datée du 15 mai 2026, GreenSome Finance maintient sa recommandation Achat sur le titre Odiot, avec un objectif de cours de 60 €, soit un potentiel de hausse d'environ +72 % sur la base d'un cours de 34,80 € au moment de l'étude.

Le cabinet souligne la trajectoire de redressement du groupe, illustrée par un chiffre d'affaires en hausse de 31,7 % à 1,48 M€, un résultat opérationnel redevenu positif à 0,12 M€ (vs. -0,48 M€ en 2024), et un résultat net nettement positif à 1,03 M€ (vs. -3,96 M€ en 2024).

Une restructuration financière achevée, des fondations solides pour la croissance

GreenSome met en avant les avancées structurelles significatives réalisées au cours de l'exercice 2025 :

La réduction de la dette financière de 2,37 M€, grâce à la conversion en capital de dettes obligataires et de comptes courants d'associés ;

Le renforcement des capitaux propres par des augmentations de capital d'un total de 4,91 M€ au cours de l'exercice, auxquelles s'ajoute l'augmentation de capital de 2,11 M€ réalisée en février 2026, portant les fonds propres à 1,37 M€ post-clôture ;

La valorisation d'actifs hors bilan significatifs, dont le bâtiment industriel estimé à 620 K€ et les archives historiques de la Maison, dont la valorisation – réalisée en collaboration avec une grande maison de vente aux enchères – pourrait représenter plusieurs millions d'euros.

Une stratégie de développement ambitieuse

L'étude rappelle que la Société est en discussion pour l'acquisition d'une maison d'orfèvrerie de prestige dotée d'une forte collection Art Déco et d'une clientèle complémentaire, qui viendrait élargir le portefeuille de marques du groupe. Par ailleurs, l'ouverture d'un nouveau showroom est en discussion avancée, et la diversification des sources de revenus – vente directe, marché secondaire, collaborations artistiques – est en cours de déploiement.

GreenSome ajuste également ses prévisions pour 2026 afin de refléter une montée en charge progressive, tablant sur un chiffre d'affaires de 2 M€ et un résultat opérationnel de 0,28 M€. Cette révision ne remet pas en cause la thèse d'investissement à long terme centrée sur le renouveau d'une maison de luxe historique.

Le rapport d'analyse complet est disponible sur le site www.odiotholding.com , rubrique « Actualités ».

À propos de ODIOT S.A

Odiot S.A est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en 1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon I er. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT S.A détient également les marques Tétard Frères, Biennais et Rouge Pullon, complétant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : press@odiotholding.com

ODIOT S.A – Euronext Access <F R0014010DV3 > MLODT www.odiotholding.com