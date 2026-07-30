ODIOT SA : AlphaValue confirme sa recommandation " Achat " et souligne l'intérêt stratégique du projet d'acquisition de LAPPARA

AlphaValue confirme sa recommandation « Achat » et souligne l'intérêt stratégique du projet d'acquisition de LAPPARA

Paris, le 30 juillet 2026 à 18:30

ODIOT S.A. (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) informe le marché de la publication, le 29 juillet 2026, d'une nouvelle analyse d'AlphaValue consacrée au projet d'acquisition de LAPPARA ORFÈVRE ARGENTIER, annoncé le 20 juillet 2026.

Une recommandation Achat confirmée, avec un potentiel de hausse de 75 %

AlphaValue confirme sa recommandation Achat sur l'action Odiot, avec un prix cible de 38,5 € par action à six mois, soit un potentiel de hausse de 75 % par rapport au cours constaté au moment de la publication de l'étude.

LAPPARA : une marque respectée et un patrimoine industriel rare

L'étude souligne la cohérence stratégique de l'opération : LAPPARA enrichit le portefeuille de marques d'Odiot sans modifier son positionnement, celui de l'orfèvrerie ultra-luxe.

AlphaValue met en avant :

Un patrimoine de propriété intellectuelle dense : 2 100 moules, 770 matrices et 2 000 mandrins en bois ;

Une activité déjà rentable : 45 k€ de résultat pour un chiffre d'affaires moyen de 390 k€ sur les cinq derniers exercices ;

Un élargissement de l'offre vers des créations contemporaines.

L'analyse relève par ailleurs que cette acquisition prolonge la consolidation, conduite par Odiot S.A, de maisons historiques françaises d'orfèvrerie de petite taille dont la relance pourra être engagée à mesure que les moyens financiers seront réunis.

L'étude complète est disponible sur le site de la société www.odiotholding.com , dans la rubrique « Actualités ».

A propos d'ODIOT S.A.

Odiot SA est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en

1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon I er . Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT SA détient également les marques Tétard Frères

(1880), Biennais (1791 et Rouge Pullon (1945), complétant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : press@odiotholding.com

ODIOT SA – Euronext Access <R0014010DV3> MLODT www.odiotholding.com