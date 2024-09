ODIOT HOLDING (EX WELL) : Odiot Holding annonce le changement de son code mnémonique

Paris le 30.09.2024 à 10:00

ODIOT HOLDING (ex WELL) (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT), actionnaire de référence de l'orfèvre ODIOT, annonce aujourd'hui le changement de son code mnémonique sur le marché Euronext Access Paris.

Les actionnaires sont informés que ce changement prendra effet à l'ouverture des marchés le 30.09.2024, et que toutes les actions existantes continueront d'être échangées sous le nouveau code mnémonique MLODT en remplacement de l'ancien code MLWEL.

Ce changement s'inscrit dans les efforts de restructuration de la société, reflétant son engagement envers le développement de la marque ODIOT comme annoncé dans le communiqué de presse du 24.07.2024. Le changement de code mnémonique n'affecte en rien le modèle économique, la direction ou l'engagement de la société à créer de la valeur pour ses actionnaires à travers une marque de luxe prestigieuse, représentante du savoir-faire français en matière d'orfèvrerie et d'arts de la table depuis 1690.

A propos de ODIOT HOLDING:

ODIOT HOLDING est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux du XVIII e siècle, avec le titre de fournisseur royal, grâce à un savoir-faire unique en matière de création de pièces exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (or, vermeil, argent massif, épargne). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact : investors@odiotholding.com

ODIOT HOLDING (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) www.odiotholding.com