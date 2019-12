Odey AM enregistre sa gamme Ucits au Luxembourg

(NEWSManagers.com) - Odey Asset Management, la société de gestion britannique fondée et dirigée par Crispin Odey, a enregistré une partie de sa gamme de fonds Ucits domiciliés en Irlande, Odey Investment Funds Plc, au Luxembourg, a appris NewsManagers.

Le régulateur des marchés financiers luxembourgeois CSSF a donné son feu vert en date du 9 décembre 2019 pour l'enregistrement et la commercialisation de trois fonds d'Odey AM : Odey Allegra Developed Markets, Odey European Focus et Odey Opportunity.