Oddo initie la couverture de OREGE

ODDO BHF est un groupe financier Européen indépendant issu de banques familiales française, allemande et suisse.

Le groupe offre à ses clients en France, en Allemagne, en Suisse et partout dans le monde, des solutions, produits et conseils durables et sur-mesure dans les domaines de la banque privée, de la gestion d'actifs et de la banque de financement et d'investissement, selon le principe de « faire de chaque jour une opportunité ».



Oddo BHF vient d’initier la couverture d’Orège avec une étude intitulée “ L’acteur qui fait briller la boue“.



La note d’initiation de couverture, publiée le 31/05/2022 par Oddo BHF, est accessible sur le site d’Orège www.orege.com, dans la rubrique “Investisseurs – Communication financière“ (note disponible en français et en anglais).



A propos d’Orège

Orège, acteur de l’économie circulaire et du développement durable, est une entreprise à dimension internationale, spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement, et de valorisation des boues.

Filiale d’EREN Industries, Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne.

