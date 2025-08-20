Grande-Bretagne, l'inflation atteint 3,8% en juillet sur un an

Un client porte un panier rempli de nourriture à l'intérieur d'un supermarché à Londres

Les prix à la consommation en Grande-Bretagne ont progressé de 3,8% sur un an en juillet, selon les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS).

Les économistes interrogés par Reuters attendaient une inflation à +3,7%, après +3,6% en juin.

L'inflation britannique est plus élevée qu'aux Etats-Unis, où elle s'est maintenue à +2,7% en juillet et qu'en zone euro, où la hausse des prix évolue autour de 2%.

Cette différence s'explique en partie par la réglementation des prix de l'énergie et des autres services publics au Royaume-Uni. Le marché du travail, relativement tendu dans le pays, exerce également une pression à la hausse sur les prix.

Selon la Banque d'Angleterre, l'inflation britannique devrait atteindre 4% en septembre, soit le double de son objectif, et restera supérieure à 2% jusqu'à mi-2027.

La banque centrale a abaissé plus tôt ce mois-ci ses taux d'intérêt mais seulement à l'issue d'un vote serré.

(Rédigé par William Schomberg, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)