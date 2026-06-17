Oddo BHF voit "un peu plus de lumière au bout du tunnel" pour LVMH

Oddo BHF a réaffirmé mercredi son opinion "surperformance" sur LVMH avec un objectif de cours maintenu à 583 euros, disant percevoir "un peu plus de lumière au bout du tunnel" pour le numéro un mondial du luxe malgré un contexte sectoriel toujours difficile.

Dans une note de recherche, l'analyste souligne que la conjoncture reste toujours compliquée pour le segment du "soft luxury" (luxe accessible), un constat qui l'amène à revoir légèrement à la baisse ses prévisions pour la division phare de mode et de maroquinerie.

Pour l'ensemble du groupe, Oddo dit désormais prévoir une croissance organique de 2% au deuxième trimestre, contre 3,5% précédemment anticipés. La prévision de marge opérationnelle (Ebit) pour le premier semestre reste inchangée à 21,7%.

Sur l'ensemble de l'exercice 2026, la croissance du chiffre d'affaires est désormais attendue à 3%, contre 3,7% auparavant, tandis que la prévision pour 2027 est ramenée à 5,5%, contre 6% précédemment.

Une conjoncture qui pèse à court terme, mais reprise graduelle en vue

L'intermédiaire fait remarquer que ces nouvelles estimations se situent désormais à des niveaux proches du consensus des analystes.

Malgré ces ajustements techniques à court terme liés à la pression conjoncturelle, le courtier conserve sa confiance dans la capacité de résilience du géant du luxe. Il estime que LVMH reste en mesure de retrouver, trimestre après trimestre, une croissance plus nette.

Oddo table notamment sur une amélioration des performances de la marque Dior dès le deuxième trimestre, ainsi que sur une trajectoire de reprise graduelle pour l'ensemble de la division clé de mode et de maroquinerie.

LVMH devrait présenter ses résultats de 1er semestre à la mi-juillet.