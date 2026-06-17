 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oddo BHF voit "un peu plus de lumière au bout du tunnel" pour LVMH
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 15:28

Oddo BHF a réaffirmé mercredi son opinion "surperformance" sur LVMH avec un objectif de cours maintenu à 583 euros, disant percevoir "un peu plus de lumière au bout du tunnel" pour le numéro un mondial du luxe malgré un contexte sectoriel toujours difficile.

Dans une note de recherche, l'analyste souligne que la conjoncture reste toujours compliquée pour le segment du "soft luxury" (luxe accessible), un constat qui l'amène à revoir légèrement à la baisse ses prévisions pour la division phare de mode et de maroquinerie.

Pour l'ensemble du groupe, Oddo dit désormais prévoir une croissance organique de 2% au deuxième trimestre, contre 3,5% précédemment anticipés. La prévision de marge opérationnelle (Ebit) pour le premier semestre reste inchangée à 21,7%.

Sur l'ensemble de l'exercice 2026, la croissance du chiffre d'affaires est désormais attendue à 3%, contre 3,7% auparavant, tandis que la prévision pour 2027 est ramenée à 5,5%, contre 6% précédemment.

Une conjoncture qui pèse à court terme, mais reprise graduelle en vue

L'intermédiaire fait remarquer que ces nouvelles estimations se situent désormais à des niveaux proches du consensus des analystes.

Malgré ces ajustements techniques à court terme liés à la pression conjoncturelle, le courtier conserve sa confiance dans la capacité de résilience du géant du luxe. Il estime que LVMH reste en mesure de retrouver, trimestre après trimestre, une croissance plus nette.

Oddo table notamment sur une amélioration des performances de la marque Dior dès le deuxième trimestre, ainsi que sur une trajectoire de reprise graduelle pour l'ensemble de la division clé de mode et de maroquinerie.

LVMH devrait présenter ses résultats de 1er semestre à la mi-juillet.

Valeurs associées

LVMH
517,8000 EUR Euronext Paris -0,48%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/06/2026 à 15:28:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
80,08 +0,93%
CAC 40
8 445,88 -0,02%
2CRSI
43,94 -4,02%
SOCIETE GENERALE
77,97 +1,02%
WORLDLINE
11,996 -8,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank