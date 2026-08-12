Oddo BHF toujours positif sur TUI Group

TUI Group s'affiche en repli à Francfort (-0,87%, à 7,30 euros) après la publication de trimestriels inférieurs aux attentes. Le groupe a toutefois confirmé son objectif d'Ebit ajusté annuel, mais a suspendu celui des revenus.

Au troisième trimestre clos le 30 juin dernier, le voyagiste allemand a accusé une baisse de 5,6%, à 5,9 milliards d'euros de ses revenus. De son côté, l'Ebit sous-jacent a atteint 235 millions d'euros, contre 321 millions un an plus tôt, affecté notamment à hauteur de 20 millions d'euros par les conséquences directes de la guerre en Iran. Au total, sur le trimestre, le nombre de clients a diminué de 3% dans l'ensemble des activités, pour un total de 9,9 millions d'unités.

Oddo BHF a jugé cette publication inférieure aux attentes et pénalisée par les coûts liés au conflit au Moyen-Orient, ainsi que par une demande relativement faible.

En outre, le broker souligne que la direction a annoncé que le chiffre d'affaires réservé pour le reste de la saison estivale était en baisse de 6% (au 9 août), marquant toutefois une légère amélioration par rapport au repli de 7% observé au 3 mai, grâce à un profil de réservations tardives.

Au niveau des perspectives, l'objectif de chiffre d'affaires a été suspendu, mais celui concernant l'Ebit ajusté a été confirmé. Il est toujours attendu entre 1,1 et 1,4 milliard d'euros, là où Oddo BHF et le consensus sont à 1,3 milliard d'euros, ce qui devrait se traduire par une baisse de l'Ebit du groupe de 6% au cours du dernier trimestre.

Oddo BHF a confirmé sa recommandation à surperformance, assortie d'un objectif de cours de 11,20 euros.