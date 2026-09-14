Oddo BHF toujours positif sur AstraZeneca

AstraZeneca se distingue à Londres avec un gain de 3,04%, à 12 064 pence. Le laboratoire a pourtant dévoilé des résultats mitigés pour deux essais de phase III en oncologie, mais les analystes se montrent plutôt optimistes.

L'essai de phase III Serena-4, évaluant Etcamah (camizestrant) en combinaison avec le palbociclib en première ligne de traitement du cancer du sein avancé ER-positif et HER2-négatif, n'a pas atteint son critère d'évaluation principal de survie sans progression (PFS) face à l'anastrozole combiné au palbociclib, malgré une amélioration numérique observée.

En parallèle, les résultats exploratoires mis à jour d'un essai de phase III ont confirmé l'efficacité à long terme de Tagrisso (osimertinib) dans le traitement adjuvant du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) précoce présentant des mutations de l'EGFR. Le risque de décès a diminué de 47% chez les patients aux stades II-IIIA et de 48% sur l'ensemble de la population de l'étude par rapport au placebo. En outre, 74% des patients traités par Tagrisso sont toujours vivants à 8 ans dans la population principale (contre 58% pour le placebo), et 79% sur la population globale (contre 64%).

La réaction d'Oddo BHF

Le broker a essentiellement concentré sa réaction sur le camizestrant pour lequel il évoque cette étude négative, mais précise que son potentiel de blockbuster reste intact dans le cancer du sein.

Les analystes indiquent que ce produit est actuellement en phase III dans deux études pour la forme moins grave du cancer du sein avec des résultats attendus au second semestre 2027. Pour Oddo BHF, ce produit va être en concurrence avec le giredestrant de Roche et éventuellement avec l'imlunestrant d'Eli Lilly, même si les produits devraient se positionner un peu différemment. Roche vise à remplacer les médicaments existants, tandis qu'AstraZeneca et Eli Lilly visent les patients qui progressent après les traitements de référence.

En conclusion, Oddo BHF indique qu'en dépit de cette étude négative, le potentiel de blockbuster de camizestrant reste entier, et le laboratoire AZ a confirmé son objectif 2030 de revenus à 80 milliards de dollars. Les analystes apprécient chez AstraZeneca : l'innovation (de multiples phases 3 en cardiologie, maladies rares et cancers en 2027), un portefeuille diversifié (quatre aires thérapeutiques) et un risque générique gérable (17% des ventes à court terme) et enfin une croissance supérieure à celle du secteur pharmaceutique.

Le prochain catalyseur pour la société est l'étude Avanzar dans le cancer du poumon pour Datroway.

En attendant, Oddo BHF a confirmé son opinion à surperformance et sa cible de cours à 16 500 pence, soit un potentiel de hausse de 41%.