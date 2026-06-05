 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oddo BHF tempère l'engouement autour de Valeo
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 10:51

Valeo recule (-1,86%, à 15,27 euros) après une semaine agitée. Le titre de l'équipementier affiche une performance de 23,86% depuis lundi, et sans compter la variation du jour. Les analystes d'Oddo BHF reviennent sur ce qui a fait bouger l'action cette semaine.

Dans leur note, ils précisent que le titre a également progressé de 49% sur un mois, ce qui reflète que l'engouement autour de Valeo ne date pas d'il y a quelques jours. Cette performance, expliquent les analystes "a mis au centre du débat l'optionnalité non-auto du groupe autour des datacenters et du stockage de batterie stationnaire (BESS).

Pour Oddo BHF, ce mouvement semble largement déconnecté des fondamentaux automobiles, qui n'ont pas changé récemment. Les analystes mettent en garde en estimant que la prime de valorisation "est difficile à justifier à ce stade. En effet, si Valeo dispose bien de compétences potentiellement transférables, l'absence de validation client majeure, de cadre financier dédié et de matérialité à court terme limite encore la lisibilité de cette optionnalité".

Les analystes relèvent toutefois que cette diversification ferait sens stratégiquement, mais que les preuves commerciales sont encore très limitées. Ils pensent que la communication récente de l'équipementier automobile autour des datacenters et du BESS s'inscrit dans une volonté plus large de valoriser ses compétences thermiques et électriques au-delà de l'automobile. Les revenus sont encore très faibles pour ces applications, moins de 0,5% du chiffre d'affaires, et le groupe a remporté un contrat BESS l'an dernier, représentant moins de 1% des prises de commandes.

Oddo BHF pense que le récent mouvement de hausse sur l'action a été amplifiée par un changement de position de vendeurs à découvert. Le mouvement observé est donc plus dû à des aspects techniques, qu'à une réelle réévaluation de la société. La recommandation des analystes reste à neutre, avec une cible de cours de 12 euros.

Les analystes révèlent que l'opportunité BESS est plus concrète sur le plan financier avec le contrat annoncé en début d'année de 225 millions de dollars sur sa durée de vie. La logique stratégique est crédible puisque les systèmes de stockage stationnaire nécessitent refroidissement, sécurité thermique, électronique de puissance, contrôle et fiabilité industrielle, autant de domaines proches de l'expérience EV (véhicules électriques) de Valeo, où il peut transférer son savoir-faire des batteries automobiles.

Sur le contrat de 225 millions de dollars, la société n'a toutefois pas communiqué sur le client, sa durée, la marge... il est donc difficile de savoir s'il s'agit d'un système intégré à forte valeur ajoutée, d'un sous-système thermique...

Valeurs associées

VALEO
15,4400 EUR Euronext Paris -0,77%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

3 commentaires

  • 12:17

    c de bonne guerre Oddo oeuvre pour des fonds actuellement vadeurs sur la valeur, il faut le savoir. Son cours cible de 12 est à plus de 2 écarts-type du la moyenne sur 25 ans, ce qui est anormal. Oddo oublie (volontairement ?) le retournement récent du marché en europe sur le VE, accéléré par le pétrole cher. 15€ est un cours d'achat

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une fusée Falcon Heavy de SpaceX transportant un satellite météorologique décolle du Centre spatial Kennedy de la Nasa, en Floride, le 25 juin 2024 ( AFP / Miguel J. Rodriguez Carrillo )
    L'IA, un emballement financier qui pose question
    information fournie par AFP 05.06.2026 12:14 

    La prochaine entrée en Bourse hors normes du groupe américain aérospatial SpaceX est un nouvel exemple de l'emballement financier autour de la tech et de l'intelligence artificielle, qui fait flamber les indices boursiers, quitte à masquer les difficultés économiques. ... Lire la suite

  • Jean-Luc Mélenchon et Bally Bagayoko à Saint-Denis, le 4 avril 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Bally Bagayoko, nouveau baron au royaume de Jean-Luc Mélenchon
    information fournie par AFP 05.06.2026 12:10 

    Révélation des dernières élections municipales, le nouveau maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, s'est rapidement imposé comme une figure de La France insoumise. A tel point que le premier meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon se tiendra dimanche au pied de ... Lire la suite

  • Des drapeaux de l'Union européenne
    Zone euro: Recul inattendu du PIB au 1er trimestre
    information fournie par Reuters 05.06.2026 11:54 

    ‌L'économie de la ​zone euro s'est contractée au premier trimestre ​2026, contrairement aux estimations, ​selon les ⁠chiffres définitifs publiés ‌vendredi par Eurostat Le PIB du bloc ​a ‌reculé de 0,2% ⁠entre janvier et fin mars par ⁠rapport au ‌quatrième trimestre ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 05.06.2026 11:28 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI mais en baisse de 0,43% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,96% pour le Nasdaq.

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
91,9 +9,47%
CAC 40
8 284,8 +0,49%
Pétrole Brent
94,92 -0,46%
SOITEC
150,4 -3,90%
HAFFNER ENERGY
0,2345 -4,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank