Oddo BHF sélectionne Euroclear FundsPlace pour la distribution de ses fonds

Optimisation

Alors que la réduction des coûts sévit à tous les étages de l’industrie de la gestion d’actifs, les plateformes de distribution BtoB (Fund Channel, Allfunds…) offrent aux sociétés de gestion l’accès à un vaste réseau d’investisseurs finaux sur un marché européen fragmenté. Points d’entrée uniques, ces grossistes de la distribution assurent historiquement des tâches administratives, telles la rédaction des contrats d’accords de distribution et autre gestion des frais et commissionnements, qui ont été récemment enrichies de services digitaux. L’infrastructure de FundsPlace assurera ainsi la gestion des services de distribution et la collecte des commissions de suivi, pour alléger la complexité opérationnelle et optimiser les processus de distribution pour Oddo BHF.

Ce dernier est organisé autour de trois métiers : la banque privée, la gestion d’actifs et la banque de financement et d’investissement. Le groupe gère et investit près de 140 milliards d’euros. De son côté, Euroclear FundsPlace revendique servir plus de 3.000 distributeurs de fonds d’investissement et 2.500 gestionnaires d’actifs à travers le monde. Après avoir acquis la plateforme de distribution de fonds MFEX en 2021 puis fin 2022, la fintech Goji , spécialiste de la digitalisation des flux en non coté, Euroclear prenait une participation en mars dernier dans Iznes , la place de marché européenne basée sur la blockchain. Objectif : compléter ses services apportés aux fonds par la mutualisation des données et l’automatisation des processus, afin de réduire la lourde facture de la distribution des véhicules d’investissement.

Valérie Riochet