Oddo BHF salue la transaction avec EPH de TotalEnergies
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 15:15
'En première lecture cette acquisition est relutive (hausse du FCF de 6% grâce au cash-flow de la joint-venture et la baisse des Capex contrebalancés par 4,1% de dilution liée à l'émission d'actions)', estime-t-il.
S'il garde ses estimations inchangées pour le moment, Oddo BHF souligne que l'opération permet de 'dérisquer' l'objectif du groupe énergétique dans l'électricité et d'améliorer sa résilience face au risque de baisse du prix du pétrole.
'A plus long terme, il est tout à fait envisageable de réaliser une IPO (introduction en Bourse) de iPower, actuellement sous-évalué pour mieux la valoriser', souligne en outre l'analyste en charge du dossier.
