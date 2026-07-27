Oddo BHF reste positif sur Sanofi après l'arrêt d'un programme

Après deux replis consécutifs, le titre Sanofi se reprend ( 2,16%, à 77,68 euros), soutenu par une note d'Oddo BHF qui revient sur l'abandon d'un projet de recherche en dermatologie.

Vendredi matin, le laboratoire pharmaceutique français a annoncé l'arrêt du développement clinique de l'Amlitélimab, destiné au traitement de la dermatite atopique modérée à sévère. Oddo BHF estime que cette décision est liée à un manque d'efficacité et ajoute que les essais cliniques supplémentaires à plus long terme ne permettent pas de démontrer une différenciation suffisante du produit sur un marché où diverses options thérapeutiques sont disponibles.

Sanofi a précisé que cette décision intervenait dans le cadre d'une évaluation stratégique mise en place par le nouvelle direction.

Pour Oddo BHF, cette nouvelle, bien que négative, n'est pas surprenante étant donné que le laboratoire avait déjà fait état de résultats initiaux mitigés pour l'Amlitelimab lors d'esais à plus court terme l'année dernière. Si la nouvelle n'est pas importante pour les futurs revenus du groupe, les analystes mettent en avant qu'elle pèse toutefois sur le sentiment de marché, car l'entreprise a besoin de produits capables de plus que compenser l'expiration du brevet du Dupixent en 2031. En 2030, ce produit devrait représenter 40% des ventes totales du groupe.

Le broker indique que d'autres projets de recherche sont encore dans le pipeline avancé avec des résultats cliniques attendus dans les années à venir : le Frexalimab dans la sclérose en plaques, le Lunsekimib dans les maladies respiratoires, ou le Durvakitug contre les troubles gastroentérologiques.

Oddo BHF pense que la nouvelle présidente-directrice générale privilégiera les fusions-acquisitions et le développement commercial (acquisition de produits) pour renforcer le pipeline. La recommandation des analystes reste à surperformance, avec une cible de cours de 103 euros, soit un potentiel de hausse de 35%.

Pour se justifier, les analystes évoquent que les attentes du marché sont faibles concernant le portefeuille de R&D malgré la présence d'actifs attractifs dans le domaine de l'inflammation. Ils notent également que le profil de croissance des bénéfices est supérieur à celui du secteur, que la nouvelle direction devrait procéder à des opérations de croissance externe et enfin, que la valorisation est attrayante.