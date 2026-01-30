Oddo BHF reste positif sur AXA, ajuste sa cible à la hausse
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 12:02
"Notre objectif de cours intègre un coût du capital prudent et correspond à un PE 2027 de seulement 10,1 fois. Le potentiel de croissance du RO/action et le niveau élevé de retour de capital aux actionnaires restent fortement sous-valorisés par le marché", juge l'analyste.
Alors qu'AXA publiera ses résultats 2025 le 26 février, le bureau d'études indique prévoir des revenus de 116,3 milliards d'euros ( 5,4% en publié, 6,3% à données comparables), ainsi qu'un RO par action de 3,84 EUR, en ligne avec le consensus et en hausse de 7%.
Oddo BHF table aussi sur un retour de capital aux actionnaires attractif, attendant un dividende par action de 2,29 EUR ( 6,5%) très légèrement inférieur au consensus (2,31 EUR), et un rachat d'actions de 1,3 MdEUR au titre de 2025.
Valeurs associées
|38,450 EUR
|Euronext Paris
|+0,87%
