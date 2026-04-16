Oddo BHF reste positif sur Amundi avant ses trimestriels
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 09:57
Alors que le gestionnaire d'actifs publiera ses résultats trimestriels le 29 avril prochain, le bureau d'études prévoit un montant total d'actifs sous gestion (AUM) de 2 365 MdsEUR à fin mars dernier, en hausse de 5,2% sur 12 mois et en ligne avec le consensus.
Oddo BHF table aussi sur des revenus totaux de 840 MEUR au 1er trimestre 2026 (contre un consensus de 835 MEUR), ainsi que sur un résultat net ajusté de 319 MEUR, en croissance de 4,9% et en ligne avec le consensus (318 MEUR).
"Amundi, qui est au début de l'exécution de son nouveau plan stratégique, bénéficie d'une très bonne résilience de son business model, avec un potentiel de croissance qui reste sous-valorisé", estime l'analyste.
Par ailleurs, il considère que la prochaine introduction en Bourse (IPO) de sa coentreprise en Inde devrait également mettre en évidence la faible valorisation du titre.
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