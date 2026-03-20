Oddo BHF reste positif sur Accor malgré les graves accusations de Grizzly Research
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 10:06
Hier à l'ouverture du marché, un rapport d'un fonds avec positions short (Grizzly Research) a précisé avoir enquêté sur les pratiques d' Accor dans certains pays, laissant apparaitre des manquements en termes de respect des droits humains.
Concrètement, les équipes de Grizzly ont contacté des hôtels Accor dans plus de 25 pays afin de réserver des chambres pour des filles mineures et des hommes adultes non apparentés dans un contexte sexuel évident.
"Nos demandes ont été conçues pour déclencher autant de signaux d'alerte liés au trafic d'êtres humains que possible", indique le rapport. "Lorsque nous avons obtenu des réponses favorables, nous avons tenté d'aller plus loin en demandant du champagne, des préservatifs et du lubrifiant pour des chambres réservées pour des filles mineures et des adultes non apparentés".
"Au total, 80% des hôtels Accor ayant interagi avec nous ont accepté de satisfaire nos demandes hautement problématiques", assure Grizzly.
Le groupe Accor a rapidement réagi en démentant fermement toute implication dans l'exploitation systémique liée à la traite d'êtres humains et a diligenté une enquête. Oddo BHF juge le communiqué de démenti d'Accor comme "ferme et rassurant" et indique attendre les résultats des investigations.
D'après le broker, la trajectoire opérationnelle du groupe reste par ailleurs bien orientée, portée par le maintien de la guidance 2026 et par l'avance prise en début d'exercice, ainsi que par la capacité du groupe à ajuster ses coûts.
La note met aussi en avant plusieurs catalyseurs, dont la cession de 30% d'Essendi, susceptible de financer des rachats d'actions significatifs, ainsi qu'une valorisation jugée attractive avec une décote de plus de 40% par rapport aux comparables américains, malgré les risques liés au contexte géopolitique.
"Nous maintenons notre recommandation positive sur Accor mais nous sommes néanmoins conscients que le newsflow actuel sur le conflit au Moyen-Orient et le rapport Grizzly rendent difficile un positionnement sur le titre à court terme compte tenu de sa forte exposition relative à la zone, du manque de visibilité sur la durée du conflit et des incertitudes sur le résultat de l'audit interne", conclut l'analyste.
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