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Oddo BHF reste à surperformance sur Scor avant les résultats du 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 12:13

Oddo BHF réitère sa recommandation "surperformance" sur Scor avec un objectif de cours de 36 EUR, à l'approche de la publication, prévue le 30 juillet, des résultats du réassureur au titre du 2e trimestre 2026.

Le bureau d'études indique anticiper un résultat net en baisse de 35% à 147 MEUR, proche du consensus, marqué par l'arbitrage Covéa (impact de -50 MEUR) et par la fin (non-exercice) de l'option de rachat des titres Scor détenus par Covéa.

"Scor continue de bénéficier d'une très forte rentabilité technique en dommages et nous semble mieux positionné que ses grands concurrents pour faire face à la détérioration actuelle du cycle en réassurance dommages", juge néanmoins l'analyste.

Ajoutant que la fin de l'arbitrage Covéa a eu, au final, un impact limité (même s'il n'anticipait pas de charge additionnelle) pour le groupe et améliore sa visibilité, Oddo BHF prévoit toujours la poursuite du rerating du titre, qui reste très décoté.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 09/07/2026 à 12:13:00.

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