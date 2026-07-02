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Oddo BHF reste à surperformance sur Engie et maintient sa cible
information fournie par Zonebourse 02/07/2026 à 12:16

Oddo BHF maintient son opinion à surperformance sur Engie et maintient sa cible à 33 euros. Le broker justifie sa décision par le rapport 2026 da la CRE (Commission de régulation de l'énergie), favorable pour l'énergéticien français, sur l'avenir des infrastructures gazières à l'horizon 2050.

Dans ce rapport, la CRE fait savoir que "en 2026, la France dispose d'infrastructures gazières (réseaux de transport et de distribution, installations de stockage, terminaux méthaniers) de qualité, utiles et sécurisées, qui desservent un grand nombre de consommateurs (environ dix millions de clients résidentiels) en gaz naturel".

Lors d'une conférence organisée à la suite de la publication de ce rapport, la CRE a rappelé que la transition énergétique ne signifie pas la disparition du gaz mais son évolution vers un système plus restreint et davantage décarboné. Dans l'ensemble des scénarios étudiés, un réseau gazier demeure indispensable pour accompagner le développement des gaz renouvelables et bas-carbone, répondre aux besoins des usages industriels difficiles à électrifier, garantir la sécurité d'approvisionnement et apporter de la flexibilité au système énergétique.

La CRE retient par ailleurs une hypothèse d'autosuffisance gazière en 2050, reposant sur une production croissante de gaz renouvelables (de 165 à 301 TWh selon les scénarios), ce qui conforte le rôle des infrastructures régulées d'Engie dans le mix énergétique de long terme. Ce rapport lève ainsi une incertitude majeure face au risque d'"effet de ciseau" financier : en dépit d'une diminution anticipée de la consommation globale de gaz, les infrastructures devront être maintenues et financées.

"Nous considérons ce rapport et les commentaires apportés par la CRE lors de la conférence comme globalement favorables pour Engie. Si la baisse structurelle de la consommation de gaz demeure un défi de long terme, la CRE confirme que les infrastructures de distribution, de transport et de stockage resteront des composantes essentielles du système énergétique français et que leur adaptation sera progressive. Le maintien d'investissements significatifs dans les réseaux, quel que soit le scénario retenu par la CRE, ainsi que l'évolution graduelle du cadre tarifaire renforcent selon nous la visibilité des actifs régulés de GRDF, GRTgaz (NaTran) et Storengy", a relevé Oddo BHF.

GRDF (société de distribution de gaz) NaTran (gestionnaire de réseau de transport de gaz ou assimilé en France) et Storengy (société de stockage du gaz naturel) sont les trois filiales historiques d'Engie qui gèrent l'ensemble de la chaîne des infrastructures de gaz en France.

En Bourse, Engie affiche l'une des plus fortes progressions du CAC 40, gagnant 0,75% à 26,75 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 02/07/2026 à 12:16:00.

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