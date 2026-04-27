 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours rehaussé à 68 dollars
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 15:39

Oddo BHF réitère sa recommandation surperformance sur le titre SLB avec un objectif de cours rehaussé de 60 à 68 dollars, après la publication des résultats du premier trimestre de la multinationale de services et équipements pétroliers.

La cible est basé sur un multiple de PE (Price-to-Earnings Ratio) 12 mois anticipé de 20x (en ligne avec le multiple moyen observé ces 20 dernières années, hors période COVID-19). "Auparavant nous retenions un multiple de 19x mais compte tenu de la situation géopolitique et des perspectives de rebond d'activité renforcées nous revenons à 20x", explique l'analyste.

Les fondamentaux sont en nette amélioration tant en Amérique du Nord (cycle court) qu'à l'International (projets cycle long puis une phase de reconstruction) lui permettant d'afficher une hausse annuelle moyenne de son EBITDA 2026/2028e de près de 8%.

Selon SLB, le conflit au Moyen-Orient a accéléré le rééquilibrage du marché pétrolier tout en révélant des vulnérabilités critiques au sein de la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale. De nombreux pays devraient privilégier la diversification de leurs approvisionnements, investir dans l'exploration et le développement de leurs ressources nationales, et reconstituer leurs réserves stratégiques une fois le conflit apaisé.

En outre, la société devrait bénéficier de la remise en état de capacités de production au Moyen-Orient et les investissements dans les projets à cycle court en Amérique du Nord et en Amérique latine sont exacerbés. Ceci est également favorable pour des projets à cycle long, notamment sur les marchés de l'offshore en eaux profondes.

"En l'absence d'un conflit prolongé entraînant un ralentissement économique et une chute de la demande, ces mesures d'adaptation de l'offre confortent la conviction d'une reprise généralisée des marchés amont en 2027 et 2028", signale Oddo BHF.

Vendredi, SLB a publié ses résultats sur les trois premiers mois de 2026.

Le BPA ajusté s'élève à 0,52 USD, en recul de 28% en glissement annuel. L'EBITDA ajusté atteint les 1,77 MdUSD en baisse de 12%, soit une marge de 20,3% contre 23,8% un an auparavant.

En revanche, le chiffre d'affaires est en hausse de 3% d'une année sur l'autre à 8,72 MdsUSD, grâce à l'acquisition de ChampionX sans laquelle ses revenus auraient au contraire diminué de 7%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/04/2026 à 15:39:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank