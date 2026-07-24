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Oddo BHF relève son objectif de cours sur STEF après la publication du 1er semestre
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 15:32
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STEF a publié hier soir un chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2026 supérieur à l'attente d'Oddo BHF à 1 418 MEUR (contre 1 330 MEURe), en hausse de 11% ( 9,6% lfl) avec une dynamique équilibrée entre la France et l'International, renforcée par un effet calendaire très positif en juin.

Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 2 687 MEUR (contre 2 600 MEURe), en progression de 8,6% ( 7,1% lfl).

STEF France (60% du CA) affiche un chiffre d'affaires de 668 MEUR (contre 623 MEURe), en hausse de 9,4% malgré un environnement de consommation alimentaire globalement stable.

Oddo BHF note que la performance est soutenue par plusieurs effets : i/ maintien des volumes de flux frais, ii/ montée en puissance de nouveaux contrats en Foodservice et Supply Chain Frais, iii/ poursuite de la bonne dynamique du Surgelé (amélioration du taux de remplissage des entrepôts) et iv/ forte progression du TSA, portée par le démarrage d'un nouveau site de 36 000 m² en région Centre-Val de Loire.

Oddo BHF souligne également que STEF International (40% du CA) maintient une dynamique plus forte, avec un chiffre d'affaires de 565 MEUR (contre 509 MEURe), en hausse de 15,5% ( 11,7% lfl) : i/ hausse des volumes et renforcement des capacités en Espagne et au Portugal, ii/ gains commerciaux dans le Foodservice et le développement des comptes existants en Italie, iii/ bonne progression des volumes et exploitation du nouveau site de Peterborough au Royaume-Uni et iv/ bonne dynamique en Suisse soutenue par l'intégration de Christian Cavegn (CA de 19 MEUR au 2ème trimestre) et l'arrivée de nouveaux clients.

Oddo BHF maintient son conseil à Surperformance et relève son objectif de cours à 150 EUR (contre 145 EUR).

Oddo BHF estime que cette publication confirme la bonne résilience du modèle de STEF en France et la belle dynamique à l'international.

"Les gains commerciaux, la montée en puissance des nouvelles capacités et l'intégration de Christian Cavegn vont continuer à soutenir la croissance au cours des prochains mois" indique le bureau d'analyse.

Oddo BHF relève son scénario 2026 : i/ CA de 5 450 MEUR (contre 5 275 MEUR) en croissance de 6,5% ( 5,4% lfl contre 2% auparavant) impliquant un chiffre d'affaires au 2ème semestre en hausse de 4,5% ( 3,7% lfl), ii/ ROC de 233 MEUR (contre 229 MEUR) soit une MOC de 4,3% (inchangée) et iii/ un résultat net part du groupe de 145 MEUR (contre 140 MEUR).

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 24/07/2026 à 15:32:00.

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