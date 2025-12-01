Oddo BHF relève son objectif de cours sur ASML, reste à 'surperformance'
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 12:45
L'analyste indique que sa visite du site de Veldhoven et son meeting avec le CFO Roger Dassen lui ont permis de confirmer 'l'amélioration des perspectives du groupe', portée par l'élargissement du nombre de clients bénéficiant de la vague IA et le retour de Samsung dans le carnet de commandes, sur fond de newsflow sectoriel redevenu plus favorable depuis l'été.
Selon la note, les principaux clients se montrent désormais 'nettement plus positifs', avec des signaux jugés encourageants chez Samsung (qualification HBM chez NVIDIA, contrat Tesla en fonderie) et une capacité contrainte chez TSMC, tandis que la baisse attendue de l'activité en Chine en 2026 pourrait s'avérer moins prononcée que prévu.
Le bureau d'études estime enfin qu'il subsiste un potentiel de hausse pour le titre malgré un rebond d'environ 33% depuis le début de l'année, la dynamique de résultats restant porteuse avec un chiffre d'affaires attendu proche de 40 MdEUR en 2027 et un objectif de 44 à 60 MdEUR à l'horizon 2030, ce qui conduit Oddo BHF à maintenir ASML parmi ses 'top picks'.
Valeurs associées
|908,4000 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,55%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 01/12/2025 à 12:45:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Malgré ses dénégations, le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau a été reconnu "entièrement coupable" d'avoir fait chanter un rival avec une sextape et condamné lundi à quatre ans de prison ferme et une inéligibilité immédiate. "Je suis innocent, cette décision ... Lire la suite
-
Volodymyr Zelensky, sous forte pression politique et diplomatique, est arrivé lundi à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron et consolider ses soutiens européens à la veille d'une rencontre entre l'envoyé américain Steve Witkoff et le président russe Vladimir Poutine. ... Lire la suite
-
Les immatriculations de voitures neuves en France ont rechuté en novembre, baissant de 0,29% en rythme annuel après trois mois de hausse d'affilée, reflet de l'attentisme du marché à cause du contexte économique morose et avant les annonces éventuelles de la Commission ... Lire la suite
-
Airbus a découvert un problème de qualité industrielle affectant les panneaux de fuselage de plusieurs dizaines d'avions de la famille A320, ont déclaré lundi des sources industrielles. Le défaut retarde certaines livraisons, mais rien n'indique dans l'immédiat ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer