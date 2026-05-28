Oddo BHF relève son objectif de cours à 63 euros sur Eramet

Oddo BHF reste à Neutre sur Eramet avec un objectif de cours (basé sur une somme des parties) rehaussé de 61 à 63 euros. "La légère baisse de nos attentes 2026 (due à la baisse plus forte qu'attendu de la production des sables minéralisés) est compensée notamment par la hausse des cours du nickel et du lithium et la parité euro/dollar plus favorables", explique le broker pour justifier sa décision.

En outre, dans son analyse, Oddo BHF souligne que "les matières premières restent en soutien avec des cours du lithium proches de 25 000 dollars et du nickel de 19 000 USD". "Alors que le groupe n'a pas encore atteint la pleine capacité sur son site de nickel en Argentine et que ses permis d'extraction de minerai de nickel sont désormais épuisés en Indonésie, il ne pourra toutefois pas en profiter pleinement au deuxième semestre. Les cours du manganèse marquent également un fléchissement après un début d'année solide. Surtout, vu la complexité de l'équation financière (DFN/EBITDA > 5x) et de la gouvernance (CEO de transition, rumeurs de sortie du capital de la famille Duval), le dossier risque de rester peu investissable tant que les modalités de l'augmentation de capital n'auront pas été précisées", détaille-t-il.

Mardi, Eramet a annoncé la nomination de Simon Henochsberg au poste de directeur financier groupe et membre du comité exécutif. Il succède à Abel Martins Alexandre, qui a quitté l'entreprise alors qu'il n'était arrivé qu'en septembre mais qui avait été suspendu dès février peu de temps après l'éviction du CEO Paulo Castellari. D'ailleurs, Simon Henochsberg occupait le rôle de co-directeur financier par intérim depuis cette date et avait été auparavant chef de cabinet de la CEO Christel Bories entre 2022 et 2025.

Sur ce point, Oddo BHF dit "comprendre que Simon Henochsberg a noué durant cette période de solides relations avec la famille Duval et l'Etat français, ce qui devrait constituer un atout pour piloter la feuille de route financière complexe du groupe dans les prochains mois".

Par ailleurs, trois mois après l'incendie survenu au niveau de la WCP (Wet Concentration Plant : usine de concentration par voie humide) du site d'Eramet Grande Côte (EGC), Eramet annonce avoir décidé d'engager le redémarrage progressif et partiel de la production de HMC (Heavy Mineral Concentrate : concentré de minéraux lourds ) à la fin du mois d'avril, à environ 30% de la capacité nominale. (le but d'une WCP est de prendre une quantité gigantesque de sable brut qui contient très peu de minéraux de valeur, souvent entre 1 et 10% et d'éliminer un maximum de déchets - le quartz et l'argile - pour en sortir un produit ultra-concentré : le HMC, purifié à plus de 80-90%).

Le groupe minier et métallurgique a également engagé les travaux afin de reconstruire à l'identique les installations endommagées de la WCP. Ceux-ci devraient permettre le redémarrage et la remontée progressive à 100% de la capacité de production au premier trimestre 2027.

Après la suspension de ses objectifs de production de sables minéralisés, Eramet rétablit une nouvelle guidance désormais attendue entre 300 et 400 kt-HMC (unité de mesure utilisée par les compagnies minières pour quantifier leur volume de production) en 2026. Les cas de force majeure applicables aux contrats clients et fournisseurs demeurent en vigueur à ce jour.

"D'après nos échanges avec la société, les capex devraient rester gérables et largement couverts par les assurances", indique Oddo BHF, à ce sujet.

Après 11h, le titre Eramet recule de 0,65% à 53,60 EUR.