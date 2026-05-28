IBM annonce un investissement de 5 milliards de dollars dans la cybersécurité

( AFP / SILAS STEIN )

Le groupe américain IBM et sa filiale Red Hat ont annoncé jeudi un investissement de 5 milliards de dollars pour lancer un service de cybersécurité face au développement rapide des capacités de l'intelligence artificielle (IA) à détecter des failles informatiques.

Ce projet, baptisé Lightwell, utilisera "des capacités avancées d'IA pour valider et tester des correctifs sur un volume sans précédent de code +open source+", a précisé l'entreprise, qui va s'appuyer sur ses 20.000 ingénieurs dans le monde.

Ce service sera proposé sur abonnement et donnera accès régulièrement à des correctifs de failles de sécurité, a indiqué IBM. Parmi ses premiers utilisateurs figurent Bank of America, JPMorganChase et Visa, a-t-il ajouté.

Les logiciels dits "open source" (dont le code de programmation est en accès libre) sont la spécialité de Red Hat et sont intégrés dans une grande partie de l'infrastructure d'internet, ainsi que dans des secteurs critiques tels que les administrations publiques et la finance.

L'entreprise d'IA Anthropic "a récemment indiqué que son modèle Mythos Preview avait identifié près de 3.900 vulnérabilités de gravité élevée ou critique rien que dans les logiciels +open source+", a souligné IBM.

Le groupe américain, rival d'OpenAI et de son agent conversationnel ChatGPT, avait annoncé début avril le report de la commercialisation de Mythos, le temps de combler les milliers de failles informatiques identifiées par l'interface.