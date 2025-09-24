Oddo BHF relève son conseil sur SAP et rehausse sa cible
L'analyste met en avant 'le derating récent malgré un momentum solide' : l'action SAP se paie aujourd'hui environ 24 fois le bénéfice opérationnel attendu pour les prochains mois, contre 29 fois en janvier. Cela signifie que le marché valorise moins généreusement le titre qu'en début d'année, alors même que la dynamique de croissance reste solide.
Le broker met aussi en avant 'l'opportunité de l'IA agentique' comme soutien supplémentaire de la thèse.
Selon Oddo BHF, la migration vers S/4 Cloud et une exécution robuste rendent la trajectoire 2025 crédible, le groupe pouvant 'relever sa guidance d'Operating Profit lors de la publication T3'.
La note indique que sa nouvelle cible à 284 euros résulte surtout du roulement des méthodes de valorisation alors que les multiples des pairs ont peu bougé.
