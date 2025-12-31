Logement neuf : les ouvertures de chantier reculent de 1% en novembre et de 22% en 2025

En novembre 2025, 31.028 logements ont été autorisés à la construction, dont 12.044 maisons individuelles et 18.984 logements collectifs, selon le Service des données et études statistiques (SDES). ( AFP / - )

Le marché de la construction subit une crise depuis trois ans illustrée par la hausse des coûts, des taux d'intérêt et la fin de certains dispositif fiscaux.

En novembre, 31.028 logements ont été autorisés à la construction, dont 12.044 maisons individuelles (+3,2% sur un mois) et 18.984 logements collectifs (-7,8%) , selon le Service des données et études statistiques (SDES). Les ouvertures de chantier de construction de logements reculent aussi, de 1% sur un mois à 25.419 logements , après avoir connu un rebond depuis le printemps.

Le ministère souligne que ces données sont provisoires, le taux de collecte des informations étant partiel. Le SDES a revu sa méthodologie à la rentrée et révise désormais chaque mois de façon notable les données des mois précédents.

Le secteur du neuf frappé par la crise

En regardant la tendance longue, de décembre 2024 à novembre 2025 (sur 12 mois glissants), 378.806 logements ont été autorisés à la construction, un chiffre en dessous de 9,5% par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.

Du côté des mises en chantier, sur les douze derniers mois, 272.692 logements auraient été commencés, soit 22,2% de moins que la moyenne des cinq années précédentes .

La construction neuve est confrontée à une grave crise depuis trois ans du fait de l'augmentation des coûts de construction, de la hausse des taux d'intérêt qui a bloqué les projets d'achat immobilier de nombreux ménages.

La fin de mesures de soutien à l'investissement locatif, notamment le dispositif fiscal Pinel, a de plus fait fuir les investisseurs particuliers.