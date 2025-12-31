Foot: Mbappé, touché à un genou, absent au moins trois semaines

La star du Real Madrid Kylian Mbappé sur le banc, lors du match contre Manchester City en Ligue des champions, le 10 décembre 2025 au stade Bernabeu ( AFP / Thomas COEX )

La star française du Real Madrid, Kylian Mbappé, victime d'une entorse du genou gauche, sera absent au moins trois semaines, ont indiqué mercredi à l'AFP une source proche du joueur et le club espagnol dans un communiqué.

L'attaquant souffre d'une entorse du genou gauche, a précisé le Real Madrid dans son communiqué, ajoutant que son état serait réévalué prochainement. Il souffre du ligament externe du genou, selon une source proche du joueur.

Le capitaine des Bleus, qui a passé une IRM mercredi, devrait rater plusieurs matches de championnat, mais aussi la Supercoupe d'Espagne du 7 au 11 janvier en Arabie saoudite et probablement la rencontre contre son ancien club, Monaco, en Ligue des champions le 20 janvier.

Depuis le début de la saison, le N.10 a enchainé les matches avec le Real Madrid, qui se repose sur lui offensivement ces dernières semaines.

Le 20 décembre, il a égalé le record de Cristiano Ronaldo (2013) avec un 59e but inscrit en 2025.