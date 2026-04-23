Oddo BHF relève ses estimations de bénéfice 2026 et 2027 sur ABB
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 15:37
Selon l'analyste, la guerre au Moyen-Orient n'a pas eu d'impact au 1er trimestre, à l'exception de perturbations en fin de trimestre dans l'activité Automation.
Le résultat net s'est établi à 1 324 M$ et le FCF à 1 250 M$ (contre 652 M$ au 1er trimestre 2025), 92%.
Oddo BHF estime que le 1er trimestre est très solide, surtout au niveau des commandes, qui battent un nouveau record (> 11 Md$), ce qui laisse augurer une bonne année d'un point de vue opérationnel.
L'analyste relève ses estimations de BPA 2026 & 2027 de 3% en moyenne. Il s'attend désormais à une croissance organique du CA de 9.7% et une marge d'operating EBITA de 20.4% ( 140 pb en publié, 80 pb hors plus-values immobilières) en 2026.
Oddo BHF maintient sa recommandation Neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 72 CHF (contre 63 CHF).
Valeurs associées
|78,460 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+2,27%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/04/2026 à 15:37:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
40 ans après Tchernobyl, radioactivité toujours "plus élevée" qu'ailleurs dans certaines régions de France
Quarante ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la radioactivité mesurée dans les sols et certaines denrées est toujours "plus élevée qu'ailleurs" dans certaines régions françaises dites "zones de rémanence élevée", notamment dans les Vosges, en Alsace ... Lire la suite
-
Une nouvelle étude américaine revoit drastiquement à la hausse le coût économique du réchauffement climatique : une hausse durable de 2 °C pourrait diviser par deux le PIB mondial d'ici 2100. Une projection bien plus alarmante que les modèles traditionnels, qui ... Lire la suite
-
Un hommage national a été rendu jeudi à Montauban au Casque bleu Florian Montorio, tué samedi dans une embuscade au Liban et l'un des trois militaires français morts depuis le début de la guerre d'Israël et des Etats-Unis contre l'Iran fin février. Agé de 40 ans, ... Lire la suite
-
Le fabricant américain de jouets Hasbro a publié jeudi des résultats préliminaires meilleurs que prévu pour le premier trimestre, confirmant ses objectifs pour 2026, malgré un piratage qui l'a empêché de publier ses résultats définitifs, désormais attendus en mai. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer