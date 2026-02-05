Oddo BHF relève sa cible sur Crédit Agricole après les résultats 2025
05/02/2026
Selon le bureau d'études, 2025 a été une année de transition au cours de laquelle le groupe a dégagé un résultat net stable à 7,1 MdsEUR tout en réalisant des investissements visant à soutenir la croissance du groupe sur les prochaines années.
"L'objectif d'un résultat net de 8,5 MdsEUR en 2028 devrait être atteint, nous prévoyons un résultat net de 8,7 MdsEUR en 2028 (contre un consensus de 8,3 MdsEUR) et ce avant prise en compte des futures acquisitions potentielles", pronostique l'analyste.
Valeurs associées
|18,0800 EUR
|Euronext Paris
|-0,52%
