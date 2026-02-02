Oddo BHF réitère son opinion sur Capgemini après l'annonce de la cession de Capgemini Government Solutions
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 10:51
"Cette décision fait suite à la controverse liée au fait que CGS travaille auprès de l'entité fédérale ICE (Immigration And Customs Enforcement) et a été prise car, selon Capgemini, les contraintes légales imposées aux Etats Unis pour contracter avec des entités fédérales menant des activités classifiées ne permettaient pas au Groupe d'exercer un contrôle approprié sur certains aspects des opérations de cette filiale, afin d'assurer un alignement avec les objectifs du groupe" explique Oddo BHF dans son étude du jour.
Oddo BHF estime que cette décision lui semble être la moins mauvaise des solutions car Capgemini n'aurait contractuellement pas pu simplement arrêter certains contrats problématiques gérés par cette entité sans faire face à des risques de pénalités et une cession permettra à Capgemini de valoriser cet actif, dont le potentiel de croissance est intéressant.
"Grâce à cette décision Capgemini devrait pouvoir mettre un terme à cette controverse et le marché pourra se focaliser à nouveau sur l'essentiel, l'amélioration de la dynamique de croissance : pour rappel, pour le T4 nous pensons que Capgemini devrait faire mieux que les indications données post-T3 et que les attentes du consensus (croissance org de c. 2%)" rajoute le bureau d'analyse.
Oddo BHF anticipe une croissance organique au 4ème trimestre de 3.1% et les récentes publications des pairs laissent même penser que ses prévisions pourraient être dépassées.
Valeurs associées
|132,6500 EUR
|Euronext Paris
|+1,11%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 02/02/2026 à 10:51:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
