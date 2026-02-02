Trois policiers blessés après un refus d'obtempérer en Loire-Atlantique

Trois policiers ont été grièvement blessés après un refus d'obtempérer en Loire-Atlantique, sans que leur pronostic vital soit engagé ( AFP / FRED TANNEAU )

Trois policiers ont été grièvement blessés après un refus d'obtempérer en Loire-Atlantique, sans que leur pronostic vital soit engagé, a indiqué lundi la police nantaise, confirmant une information de Ouest-France.

Ils ont été blessés "alors qu’ils oeuvraient pour mettre fin au comportement dangereux d’un conducteur refusant d’obtempérer", selon le compte X de la police de Loire-Atlantique.

Les policiers avaient pris en chasse un véhicule circulant à vive allure et avec une fausse plaque d'immatriculation dans le nord de Nantes dimanche vers 23H00, a fait savoir le commissaire divisionnaire Eric Eudes, adjoint au directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique, lors d'une conférence de presse.

L'automobiliste a "refusé un contrôle" et a pris la fuite sur l'axe reliant Nantes à Saint-Nazaire, a précisé la préfecture de Loire-Atlantique dans un communiqué.

A hauteur de Savenay, Le véhicule poursuivi a pris une bretelle avant de reprendre la route à contre-sens. Il a heurté "de plein fouet, à très grande vitesse" une voiture de policiers, a poursuivi le commissaire Eric Eudes.

Un élève gardien de la paix souffre "de blessures internes", un policier de "fractures multiples" et l'autre de "très sévères commotions", a détaillé le commissaire. Tous trois sont hospitalisés. "Ça aurait pu être encore bien pire", a relevé Eric Eudes.

Le conducteur de la voiture en fuite, un homme "d'un certain âge", a également été hospitalisé "avec des blessures graves". Il était seul à bord, a précisé Eric Eudes.

Une enquête a été ouverte pour "tentative d'homicide sur un agent de la force publique" et confiée à la gendarmerie.

"Des policiers ont engagé des poursuites suite à des refus d’obtempérer" dans la nuit de dimanche à lundi à Savenay (Loire-Atlantique) et Quincy-Voisins (Seine-et-Marne) et "leurs véhicules ont été volontairement et violemment percutés et ils ont été blessés", a réagi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez sur X, évoquant une autre affaire similaire en région parisienne.

"Certains policiers ont dû être désincarcérés. Tous ont besoin de soins, sans que -fort heureusement- aucun pronostic vital ne soit engagé", a précisé le ministre.