 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trois policiers blessés après un refus d'obtempérer en Loire-Atlantique
information fournie par AFP 02/02/2026 à 12:58

Trois policiers ont été grièvement blessés après un refus d'obtempérer en Loire-Atlantique, sans que leur pronostic vital soit engagé ( AFP / FRED TANNEAU )

Trois policiers ont été grièvement blessés après un refus d'obtempérer en Loire-Atlantique, sans que leur pronostic vital soit engagé ( AFP / FRED TANNEAU )

Trois policiers ont été grièvement blessés après un refus d'obtempérer en Loire-Atlantique, sans que leur pronostic vital soit engagé, a indiqué lundi la police nantaise, confirmant une information de Ouest-France.

Ils ont été blessés "alors qu’ils oeuvraient pour mettre fin au comportement dangereux d’un conducteur refusant d’obtempérer", selon le compte X de la police de Loire-Atlantique.

Les policiers avaient pris en chasse un véhicule circulant à vive allure et avec une fausse plaque d'immatriculation dans le nord de Nantes dimanche vers 23H00, a fait savoir le commissaire divisionnaire Eric Eudes, adjoint au directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique, lors d'une conférence de presse.

L'automobiliste a "refusé un contrôle" et a pris la fuite sur l'axe reliant Nantes à Saint-Nazaire, a précisé la préfecture de Loire-Atlantique dans un communiqué.

A hauteur de Savenay, Le véhicule poursuivi a pris une bretelle avant de reprendre la route à contre-sens. Il a heurté "de plein fouet, à très grande vitesse" une voiture de policiers, a poursuivi le commissaire Eric Eudes.

Un élève gardien de la paix souffre "de blessures internes", un policier de "fractures multiples" et l'autre de "très sévères commotions", a détaillé le commissaire. Tous trois sont hospitalisés. "Ça aurait pu être encore bien pire", a relevé Eric Eudes.

Le conducteur de la voiture en fuite, un homme "d'un certain âge", a également été hospitalisé "avec des blessures graves". Il était seul à bord, a précisé Eric Eudes.

Une enquête a été ouverte pour "tentative d'homicide sur un agent de la force publique" et confiée à la gendarmerie.

"Des policiers ont engagé des poursuites suite à des refus d’obtempérer" dans la nuit de dimanche à lundi à Savenay (Loire-Atlantique) et Quincy-Voisins (Seine-et-Marne) et "leurs véhicules ont été volontairement et violemment percutés et ils ont été blessés", a réagi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez sur X, évoquant une autre affaire similaire en région parisienne.

"Certains policiers ont dû être désincarcérés. Tous ont besoin de soins, sans que -fort heureusement- aucun pronostic vital ne soit engagé", a précisé le ministre.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 13:33

    Rien sur les chaines d'infos sur ces refus d'obtempérer . Pas étonnant !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank