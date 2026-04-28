Oddo BHF réitère son conseil sur Intertek après la nouvelle offre d'EQT
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 11:04
L'offre révisée d'EQT à 54 £ par action (après une première proposition à 51.5 £) a été, sans surprise selon Oddo BHF, rejetée " unanimement et sans équivoque " par le conseil d'administration.
Oddo BHF estime qu'une offre acceptable devrait au minimum s'aligner sur le multiple de SGS le jour de la première offre, soit 15.7x en VE/EBIT NTM, i.e. à 61.5 £ par action.
L'analyste pense qu'EQT ne fait face à aucune contrainte sur la taille du deal potentiel. "Le groupe peut ultérieurement céder une partie de sa participation à un consortium élargi et mobiliser sa base de LP via des co-investissements aux côtés du fonds en charge de l'opération" souligne le bureau d'analyse.
Oddo BHF indique que l'annonce d'une potentielle scission d'Intertek ainsi que les deux offres infructueuses d'EQT n'ont pas à ce jour suscité l'arrivée de nouveaux acteurs (du moins publiquement).
" Notre scénario central reste l'absence de contre-offre de la part d'un autre fonds de Private Equity qu'EQT, et une faible probabilité d'une 3ème offre d'EQT, non pas en raison de contraintes financières, mais parce qu'une offre suffisamment élevée pour satisfaire le conseil du groupe (61.5 £/action selon nous) reposerait trop fortement sur des facteurs exogènes (IPO aux US aux multiples de UL Solutions ou cession payée au moins partiellement en actions à UL Solutions), impliquant un profil risque/rendement déséquilibré pour un deal de cette ampleur" explique le bureau d'analyse.
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