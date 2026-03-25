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Oddo BHF réitère son conseil sur Crit après l'annonce des résultats
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 10:34

Oddo BHF maintient son opinion Surperformance et son objectif de 77 E sur le titre après la publication des résultats 2025.

Sur la base d'un chiffre d'affaires annuel déjà publié de 3372,0 MEUR, l'EBITDA ressort à 145,3 MEUR (145,3 MEUR estimé) contre 149,1 MEUR en repli de 2,5% soit une marge de 4,3% (4,3% estimée) contre 4,8% (-50 pb).

Oddo BHF indique que ces résultats sont totalement en ligne avec ses attentes.

"L'exercice 2025 se sera caractérisé par une inflexion en fin d'année avec le retour à la croissance organique au 4ème trimestre à hauteur de 2% contre -0.2% pour l'ensemble de l'exercice" souligne le bureau d'analyse.

Selon Oddo BHF, le principal élément de différenciation par rapport à ses estimations, est la prise en compte de dépréciations des entités américaines pour 26,1 MEUR en raison de résultats en-deçà des attentes.

"Pour les perspectives, le management reste prudent et ne fournit pas de guidances. Pour autant, il confirme une amélioration de la demande sur les marchés du TT en Europe et aux USA" note l'analyste.

Pour 2026, Oddo BHF a pris en compte le retour à une meilleure dynamique organique de 2% et a retenu une stabilité de la marge d'EBITDA à 4,3% soit un EBITDA attendu à 149 MEUR ( 2,5%).

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 25/03/2026 à 10:34:00.

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