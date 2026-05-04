Oddo BHF réitère son conseil sur CRH après la publication des résultats
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 10:07
L'EBITDA du 1er trimestre est ressorti à 586 M$, en hausse de 18.4% et au-dessus du consensus de 544 M$, indique ce matin Oddo BHF.
Selon l'analyste, cette performance s'explique par un bon niveau d'activité aux Etats-Unis dans le non résidentiel/ infrastructures, un bon pricing et un bon contrôle des coûts, malgré des perturbations météorologiques et la faiblesse du résidentiel.
Oddo BHF note également que le chiffre d'affaires est en hausse de 9% en réel à 7.4 Md$. La dette nette a augmenté à 15.8 Md$ contre 14.2 Md$ à fin décembre 2025 compte tenu de l'effet saisonnalité de la construction.
"Sur le 1er trimestre, les volumes ressortent à 14% sur les granulats (prix 5%) et 10% sur le ciment (prix -1%). Le management anticipe toujours une hausse des volumes " single digit " et " mid single " pour les prix dans les granulats. Dans le ciment US, les attentes ressortent toujours à " low single digit " pour les prix et les volumes" indique le bureau d'analyse.
"CRH a maintenu sa fourchette d'EBITDA pour 2026. Le groupe s'attend à une augmentation de son EBITDA compris entre 8.1 Md$ et 8.5 Md$ ( 8.1% en mid point). Le consensus table sur un EBITDA de 8.29 Md$, en milieu de fourchette indiquée par la société" rajoute Oddo BHF en conclusion de son étude.
Valeurs associées
|115,485 USD
|NYSE
|-2,48%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 10:07:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le gouvernement a présenté les modalités du coup de pouce, qui vise près de trois millions de travailleurs dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16.880 euros. Après les annonces de Sébastien Lecornu et de Bercy sur le sujet, le gouvernement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer