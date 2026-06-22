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Oddo BHF réduit considérablement sa cible sur Maisons du Monde, le titre s'effondre
information fournie par AOF 22/06/2026 à 16:58

(Zonebourse.com) - Tout en conservant sa recommandation à neutre, le bureau d'études a ramené son objectif de cours de 2,70 euros à 0,28 euro sur la chaîne de meubles et de décoration, prenant en compte les conditions financières de l'opération de restructuration en cours. A 17h, le titre recule de 31% à Paris.

Maisons du Monde a annoncé la signature d'un protocole de conciliation visant à restructurer sa dette et renforcer ses fonds propres avec le soutien d'un consortium composé d'Alteri Investors et d'Eicos Investment Group. L'opération prévoit notamment le rachat d'une large partie de la dette bancaire du groupe.

"Cette restructuration entraînerait une dilution massive des actionnaires actuels, dont la participation serait ramenée à moins de 5% du capital. Les trois principaux actionnaires, représentant 63,5% du capital, se sont déjà engagés à soutenir les résolutions nécessaires à la mise en oeuvre du plan. A défaut de restructuration, le distributeur de mobilier et de décoration pourrait être contraint de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire", souligne Oddo BHF.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/06/2026 à 16:58:00.

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