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Oddo BHF n'est plus à "sous-performance" sur Generali
information fournie par Zonebourse 22/05/2026 à 10:10

Oddo BHF relève son opinion sur Generali de "sous-performance" à "neutre" (par rapport au secteur), avec un objectif de cours rehaussé de 37 EUR à 40 EUR afin d'intégrer notamment la bonne dynamique opérationnelle de la compagnie d'assurance observée au 1er trimestre.

La publication de la veille, traduisant un "très bon début d'année, avec de bonnes performances dans les trois métiers", conduit le bureau d'études à relever ses prévisions de BPA de 3% à 5% sur les prochaines années, le groupe italien étant en avance sur les objectifs de son plan stratégique.

"Mais au-delà de ces dynamiques opérationnelles, notre relèvement de recommandation reflète également l'amélioration de la visibilité sur la gouvernance du groupe, dont le management actuel nous semble conforté à la suite de la récente AG de BMPS", ajoute l'analyste.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 22/05/2026 à 10:10:00.

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