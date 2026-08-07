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Oddo BHF met la main sur IFSAM auprès de FNZ
information fournie par AOF 07/08/2026 à 15:21
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(Zonebourse.com) - Le groupe financier franco-allemand Oddo BHF a conclu un accord avec FNZ, la principale plateforme mondiale de gestion de patrimoine, en vue d'acquérir la plateforme de fonds luxembourgeoise International Fund Services & Asset Management (IFSAM). Il s'agit d'une plateforme de fonds B2B spécialisée dans les services de distribution, le traitement et l'exécution des opérations sur fonds, la gestion des commissions de suivi et les solutions technologiques. L'intégration d'IFSAM au sein du groupe Oddo BHF reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes.

Cette acquisition donne naissance à une plateforme bénéficiant d'une forte présence en Allemagne, en Suisse, au Liechtenstein et au Luxembourg. La clientèle, qui comprend des compagnies d'assurance, des gestionnaires d'actifs, des banques et des gestionnaires de patrimoine, est ainsi très diversifiée.

Avec plus de 90 milliards d'euros d'actifs sous administration, Oddo BHF se positionne dans ce segment d'activité comme l'un des principaux prestataires européens de services de fonds institutionnels et de solutions de distribution.

Grâce à sa plateforme de fonds B2B existante, Institutional Fund Platform (IFP), Oddo BHF occupe déjà une position solide sur le marché auprès des clients du secteur de l'assurance et dispose d'une expertise intégrée dans la gestion de structures d'investissement complexes spécifiques à ce secteur.

IFSAM complète idéalement cette offre grâce à une solide base de clients dans les domaines de la banque privée et de la gestion de patrimoine, en particulier parmi les clients bancaires internationaux.

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