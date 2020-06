Oddo BHF initie à l'achat la couverture de Mauna Kea Technologies

Paris et Boston, 02 Juin, 2020 - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui la publication d'une étude d'initiation réalisée par Oddo BHF, l'une des principales sociétés européennes indépendantes de services financiers spécialisée dans la recherche, l'exécution et le conseil.



Oddo BHF suivra dorénavant le titre Mauna Kea Technologies* et valorise l'entreprise à 2,5 euros par action*.





* Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. La fourniture d'un service de production et de diffusion d'analyses financières a été convenue entre Mauna Kea Technologies et Oddo BHF.